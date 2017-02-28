Удаленная работа – официально или нет?

Этот вопрос волнует многих начинающий соискателей, но, чтобы на него ответить, нужно разобрать саму суть вопроса. Дело в том, что любой человек, который ищет себе работу, хочет гарантий от работодателя и так уж повелось, что в работе таким гарантом является Трудовой Кодекс РФ и официальное оформление сотрудника, чтобы можно было через закон призвать к исполнению обязательств недобросовестного работодателя.

Все привыкли, что добросовестность работодателя – это официальное оформление. Но надо различать официальное трудоустройство и формальный подход к оформлению.

Удаленная работа может быть как официальной (договор гражданско-правового характера, например), так и не официальной (устное соглашение). На устное соглашение можно согласиться, но при этом надо соблюдать некоторые правила.

Вот несколько советов, которые помогут не нарваться на сомнительные компании при удаленной работе: