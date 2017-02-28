Удаленная работа – официально или нет?

Этот вопрос волнует многих начинающий соискателей, но, чтобы на него ответить, нужно разобрать саму суть вопроса. Дело в том, что любой человек, который ищет себе работу, хочет гарантий от работодателя и так уж повелось, что в работе таким гарантом является Трудовой Кодекс РФ и официальное оформление сотрудника, чтобы можно было через закон призвать к исполнению обязательств недобросовестного работодателя.
Все привыкли, что
добросовестность работодателя – это официальное оформление. Но надо различать
официальное трудоустройство и формальный подход к оформлению.
Удаленная работа может быть как
официальной (договор гражданско-правового характера, например), так и не
официальной (устное соглашение). На устное соглашение можно согласиться, но при
этом надо соблюдать некоторые правила.
Вот несколько советов, которые помогут
не нарваться на сомнительные компании при удаленной работе:
- Любая нормальная компания, прежде
чем делегировать работу, потратит свое время на ваше обучение и будет
стажировать вас бесплатно, обучая специфике должности на которую вы
претендуете. Если компания этого не предлагает, не торопитесь.
- Даже в удаленной работе есть
команда и персонал, наличие которых вы можете проверить в интернете, в скайпе,
чатах, соцсетях или еще где-то. Проверьте это и тогда поймете, что компания
реальная и люди там получают реальные деньги.
- На этапе собеседования можете
смело предложить своему будущему работодателю выплатить вам часть зарплаты уже
после первой недели работы. Если работодатель не соглашается, спросите о
причинах. Подумайте, почему компания, которой вы реально принесли прибыль, не
может расплатиться с вами. Помните, что вы увеличиваете риск потерять не
неделю, а месяц и больше, и не получить ничего.
- Не стоит забывать, что ваше
отношение к работе, тоже играет большую роль. Если вы будете относиться к
удаленной работе несерьезно, не выполнять поручения в срок, забывать что-то
сделать, с вами могут поступить так же.