Олимпийские страдания

Все авторы

Самое читаемое

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
партнеры
Пятница 8 декабря
Лента новостей
16:42
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
16:36
Милая такса напомнила людям об унижениях
16:09
Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу
16:08
Туристы из России устроили давку в аэропорту Пхукета
16:07
Рецепт баранины по-махачкалински
15:54
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)
15:50
Школьники "заминировали" однокласснику тапок
15:36
Госдума ответила на антироссийское решение МОК
15:26
Ученые открыли гей-гены
15:02
Звезда мирового бокса Мейвезер выбирает для инвестиций Россию
14:53
Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире москвича
14:47
В утечке радиации на Урале обвинили США
14:41
Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
14:16
Банк России попал под шквал критики
14:15
В Крыму перевернулся пассажирский автобус
14:10
Появился список "обреченных" российских олимпийцев
13:57
Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
13:55
Программа "Народный гараж" облегчила жизнь москвичей
13:53
Телефонных террористов ждет суровое наказание
13:41
Харламову указали на измену Асмус
13:35
59-летний Александр Васильев вернул молодость
13:08
В Поморье женщина зарезала сожителя из-за пощечины
13:06
Володин поздравил героев Отечества с праздником
12:49
РЖД разрешила вечный спор о верхних полках в поездах
12:47
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
12:44
Как живет виновник гибели Марины Голуб
12:16
За жестокое обращение с животными станут давать до пяти лет
12:08
Среди зимы в Москву вернется аномальное тепло
12:04
Женщина с перемотанной скотчем головой вылезла из Москвы-реки
12:01
Прыщ на лице косметолога оказался раковой опухолью
11:58
Беременную Анну Ардову бросил любовник
11:51
Совет на выходные
11:36
Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами
11:31
Шурыгина взорвалась после плевка в душу
11:10
Россиянам простят долги по кредитам к Новому году
10:59
Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений (видео)
10:42
Трамп оправдался за безумный поступок
10:41
Волочкова рассказала о бессонной ночи из-за самого лучшего мужчины
10:31
Россиянам грозит жесткий техосмотр
10:30
Главные события Москвы с 8 по 14 декабря
10:15
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
10:08
Куда ушли миллиарды Захарченко
10:06
Трагические судьбы звезд порно
10:05
В Москве мусоровоз протаранил автобус
09:42
Текст молитвы "Отче наш" предложили изменить
09:33
Киркоров оказался красивее Бузовой
09:24
Россиян хотят обложить новым налогом
09:22
На севере Москвы водитель сбил женщину с ребенком
09:02
Порошенко начал развал Украины в ускоренном режиме
09:00
В России цены на продукты побили все рекорды
08:52
Сексуальная Ирина Шейк полностью разделась
08:38
В Подмосковье произошел крупный пожар
08:25
Путин и Эрдоган приструнили безрассудного Трампа
08:17
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
07:55
Следователи изучают дело о выпавшем из автобуса ребенке-инвалиде
22:00
Насколько хорошо вы знаете Николая Караченцова
21:50
Звезду "Битвы экстрасенсов" задержали из-за бомбы
21:29
Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене
21:25
В американской школе произошла стрельба
21:25
Кто задержал самолеты в московских аэропортах
21:12
Предатель Родченков примет жуткую смерть
20:56
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
20:48
В Дагестане верят в "Единую Россию"
20:29
Электричка насмерть сбила мужчину под Москвой
20:20
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
19:55
Как работает программа реновации в Москве
19:50
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
19:43
Родственники заявили о пропаже сына Шукшиной после скандала
19:18
Госдума настроила сельское хозяйство на рост
19:14
Боярский делит наследство Зельдина с его племянником
19:02
Поклонники Тимати парализовали вход в "Европейский"
18:43
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
18:30
Пассажиры пожаловались на дым в московском метро
18:23
Москва создает карьерные лифты для талантливой молодежи
18:17
Жуткие фото горящей Калифорнии
18:09
Летучая со скандалом ушла с Первого канала
17:45
Почему стоит сходить в парк "Зарядье"
17:28
Бывшей жене Джигарханяна грозит два года тюрьмы
17:01
Подмосковная компания вложилась в социалку
17:00
Поющий хиты Королевой маньяк-гей осчастливил полицейских на допросе (видео)
16:36
Школьница пыталась утопить новорожденного в унитазе
16:35
Копенкина с Шаляпиным: Узнала все про обряд венчания
16:35
Друг Цымбалюк-Романовской о брюзжащем и жрущем виски Джигарханяне
16:33
Курящий пассажир сорвал перелет из Петербурга в Нальчик
16:02
Пышную россиянку судят за лжебеременность
15:52
Грязный Саакашвили решился на отчаянный шаг
15:51
Неожиданные похороны Караченцова возмутили россиян
15:47
По Химкам прокатилась волна автомобильных краж
15:36
Под Москвой белорус умер после выстрела в пах
15:29
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
15:27
Секс на скорости 112 км/ч сняли на видео
15:22
Покорный Мутко готов уйти в отставку
14:52
"Аэрофлот" определил лучших будущих пилотов
14:52
Новогодний стол ударит по карманам россиян
14:45
Рак предложили лечить лекарством от диабета
14:41
Безрассудное решение Трампа открыло врата ада
14:39
Нейтральный флаг для России: унижение или победа
14:33
Три новых романа от мастеров детектива
14:12
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
14:07
Флаг России появится на Олимпиаде через iPhone
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
Блоги

Олимпийские страдания

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Свершилось страшное. Никогда такого не было – и вот опять. Жареный петух клюнул, гром грянул, Мутко перекрестился, а МОК озверел. Короче говоря, на Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее мы не едем. Северную-то все равно скоро американцы разбомбят. А до Олимпиады летней мы не доживем, потому что сильный моральный удар. На ток-шоу уже все дерутся, в семьях друг на друга баллон катят. И только Кремль спокоен, потому что вообще-то Олимпиада – это индивидуальное дело каждого. Пусть спортсмены сами решают – ехать или не ехать. Мы все поймем и простим.
прочитано 226 раз

То есть сначала нужно разобраться, без эмоций – кто виноват и что делать, как у классика. Пресс-секретарь президента Песков, как сказочный оракул Волшебной Бутылки из "Гаргантюа", так и сказал – "без эмоций". Мол не буяньте, мол разойдитесь. Однако эмоции конечно бурлят и пенятся. Как же так? Говорят, что доказательства у МОКа были тухлые, какие-то паршивые царапины на пробирках, противные как моча внутри – и вдруг осудили без всякого снисхождения. За какие-то микроцарапины на пробах у пятнадцати процентов участников сочинских зимних Игр не пустили всех атлетов в Пхенчхан. То есть как бы пустили, но под "нейтральным" флагом МОК. В форме без знаков различия и с загадочной надписью "Спортсмен из России". Как сие понимать?

Старшее поколение возмутилось. Вместо гордой сборной получается этакая "Лимита в тылу врага", некие "граждане из России". Знаменитый политолог Третьяков подчеркнул, что к примеру президент России и президент из России – это две большие разницы. Многие требовали от спортсменов вспомнить о совести и чести и отказаться от выступления вообще. Дескать, молодые – еще успеют набегаться по морозу на грядущих играх XXI столетия. А телеведущий Пушков особо подчеркнул, что это ни разу ни сборная страны – мол "не надо иллюзий".

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius

Среднее поколение, менее советское и более коммерческое, наподобие комментатора Уткина, наоборот призывало к участию и клеймило тех, кто с этим не согласен. А несогласных процентов шестьдесят – в последнее время в народе усиленно воспитывали патриотизм, вот и воспитали на свою голову. А не ехать совсем – удар по предвыборному имиджу "основного кандидата".

Сами же младые спортсмены, все как один, рвались в Корею - побегать, пострелять. И знаменитая теннисистка Веснина, и чемпионка прошлых лет Йоланда Чен и хоккеист Ковальчук – все высказывались за поездку тех "зимников", кого допустят.  Мол если ждать, то уже и в "нейтральной" форме не пропустят, заставят голыми выступать, как в Древней Греции. Впрочем, учитывая откровенные фото многих наших олимпийцев обоих полов, им не привыкать.

Выступать придется как бы самим за себя, в индивидуальный зачет. Но, если хорошо себя вести, в последний день и флаг России поднимут в утешение. И хорошо, что так легко "отскочили", могли бы и на "бабки" попасть. В общем, дорогие "спортсмены из России", олимпийский флаг вам в руки и комиссию МОК навстречу.

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix

Отдельных беспокойных граждан стал мучить дурацкий вопрос: "что же произошло в Сочи на самом деле". Неужто все это не грязная клевета, а ужасная правда, и мы взлетели в медальном зачете с одиннадцатого места в Ванкувере на первое в Сочи не потом и кровью тружеников спорта, а магией Родченкова и Мутко, старых седых колдунов? Такой черной магии нам не нужно! Тем более с полным ее разоблачением исполкомом МОК. Вон председатель российского Олимпийского комитета Жуков извинился перед Бахом и Ко за допинг – значит было за что? И как же теперь воспитывать детишек и смотреть патриотичный фильм "Чемпионы"?

Сам вице-премьер Мутко сохранял олимпийское спокойствие и был готов к отставке в любой момент. Мол, главное – наши атлеты, а моя судьба неважна. Но оправдания наших чиновников в стиле "что слушать неадекватного Гришку-психа, он же отморозок полный", видимо не удовлетворили комиссии Шмидта и Освальда, а уж Макларен откровенно издевался, называл наши оправдания нелепыми и требовал чистосердечного признания. Вот такие времена.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gerry Kahrmann

Конечно отмечалось и то, что в решении олимпийской "мировой закулисы" есть политическая составляющая. Представим себе, что наш бывший товарищ Родченков вылез бы со своими откровениями где-нибудь сразу после Ванкувера, когда РФ была еще полноценным членом "Большой восьмерки" и не было ни Крыма, ни сирийской кампании. Заявил бы что столько-то процентов участников от РФ он собственноручно поил коктейлем из мартини со стероидами, и вот теперь неожиданно раскаялся и решил сдать всех оптом. Поднялась бы рука у того же Томаса Баха отменить игры в Сочи или хотя бы участие в них спортсменов из РФ под своим флагом? Ответ очевиден даже украинцам на ток-шоу. Да и без Сочи не запретил бы. А вот после всех событий – конечно глаза приподзакрыть уже не получится. Принципы бескомпромиссности рулят.

Но спас положение национальный лидер, неожиданно для всех выдвинувшийся на четвертый президентский срок. На вопрос "так что же случилось с вашей национальной сборной" как бы ответил "она утонула, но я – за нее". Тут главное – стабильность, а что касается грядущих игр – то все равно мы всех порвем, под любым флагом. Или на самих играх или чуть позже, но порвем обязательно. Будет и на нашей улице праздник. 

8 декабря 2017, 16:09

комментарии

Политика

Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины
Трамп оправдался за безумный поступок
Как России вести себя с Западом

Шоу-бизнес

Мать Борисовой разоблачила скотское шоу Шепелева
Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Харламову указали на измену Асмус

Проишествия

В утечке радиации на Урале обвинили США
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
Пограничники нашли в чемодане грузинку
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Три новых романа от мастеров детектива
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Спорт

Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК

Бизнесмен обратился в организацию с открытым письмом
Шоу-бизнес

Сексуальная Ирина Шейк полностью разделась

Модель приняла участие в пикантной фотосессии
Шоу-бизнес

Беременную Анну Ардову бросил любовник

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Как живет виновник гибели Марины Голуб

Сегодня, 8 декабря, актрисе исполнилось бы 60 лет

Гороскоп

Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

Фоторепортажи

59-летний Александр Васильев вернул молодость
Трагические судьбы звезд порно
Жуткие фото горящей Калифорнии
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

Спорт

Появился список "обреченных" российских олимпийцев
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
Нейтральный флаг для России: унижение или победа

Регионы

Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru