Олимпийские страдания

Свершилось страшное. Никогда такого не было – и вот опять. Жареный петух клюнул, гром грянул, Мутко перекрестился, а МОК озверел. Короче говоря, на Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее мы не едем. Северную-то все равно скоро американцы разбомбят. А до Олимпиады летней мы не доживем, потому что сильный моральный удар. На ток-шоу уже все дерутся, в семьях друг на друга баллон катят. И только Кремль спокоен, потому что вообще-то Олимпиада – это индивидуальное дело каждого. Пусть спортсмены сами решают – ехать или не ехать. Мы все поймем и простим.

То есть сначала нужно разобраться, без эмоций – кто виноват и что делать, как у классика. Пресс-секретарь президента Песков, как сказочный оракул Волшебной Бутылки из "Гаргантюа", так и сказал – "без эмоций". Мол не буяньте, мол разойдитесь. Однако эмоции конечно бурлят и пенятся. Как же так? Говорят, что доказательства у МОКа были тухлые, какие-то паршивые царапины на пробирках, противные как моча внутри – и вдруг осудили без всякого снисхождения. За какие-то микроцарапины на пробах у пятнадцати процентов участников сочинских зимних Игр не пустили всех атлетов в Пхенчхан. То есть как бы пустили, но под "нейтральным" флагом МОК. В форме без знаков различия и с загадочной надписью "Спортсмен из России". Как сие понимать?

Старшее поколение возмутилось. Вместо гордой сборной получается этакая "Лимита в тылу врага", некие "граждане из России". Знаменитый политолог Третьяков подчеркнул, что к примеру президент России и президент из России – это две большие разницы. Многие требовали от спортсменов вспомнить о совести и чести и отказаться от выступления вообще. Дескать, молодые – еще успеют набегаться по морозу на грядущих играх XXI столетия. А телеведущий Пушков особо подчеркнул, что это ни разу ни сборная страны – мол "не надо иллюзий".

Среднее поколение, менее советское и более коммерческое, наподобие комментатора Уткина, наоборот призывало к участию и клеймило тех, кто с этим не согласен. А несогласных процентов шестьдесят – в последнее время в народе усиленно воспитывали патриотизм, вот и воспитали на свою голову. А не ехать совсем – удар по предвыборному имиджу "основного кандидата".

Сами же младые спортсмены, все как один, рвались в Корею - побегать, пострелять. И знаменитая теннисистка Веснина, и чемпионка прошлых лет Йоланда Чен и хоккеист Ковальчук – все высказывались за поездку тех "зимников", кого допустят. Мол если ждать, то уже и в "нейтральной" форме не пропустят, заставят голыми выступать, как в Древней Греции. Впрочем, учитывая откровенные фото многих наших олимпийцев обоих полов, им не привыкать.

Выступать придется как бы самим за себя, в индивидуальный зачет. Но, если хорошо себя вести, в последний день и флаг России поднимут в утешение. И хорошо, что так легко "отскочили", могли бы и на "бабки" попасть. В общем, дорогие "спортсмены из России", олимпийский флаг вам в руки и комиссию МОК навстречу.

Отдельных беспокойных граждан стал мучить дурацкий вопрос: "что же произошло в Сочи на самом деле". Неужто все это не грязная клевета, а ужасная правда, и мы взлетели в медальном зачете с одиннадцатого места в Ванкувере на первое в Сочи не потом и кровью тружеников спорта, а магией Родченкова и Мутко, старых седых колдунов? Такой черной магии нам не нужно! Тем более с полным ее разоблачением исполкомом МОК. Вон председатель российского Олимпийского комитета Жуков извинился перед Бахом и Ко за допинг – значит было за что? И как же теперь воспитывать детишек и смотреть патриотичный фильм "Чемпионы"?

Сам вице-премьер Мутко сохранял олимпийское спокойствие и был готов к отставке в любой момент. Мол, главное – наши атлеты, а моя судьба неважна. Но оправдания наших чиновников в стиле "что слушать неадекватного Гришку-психа, он же отморозок полный", видимо не удовлетворили комиссии Шмидта и Освальда, а уж Макларен откровенно издевался, называл наши оправдания нелепыми и требовал чистосердечного признания. Вот такие времена.

Конечно отмечалось и то, что в решении олимпийской "мировой закулисы" есть политическая составляющая. Представим себе, что наш бывший товарищ Родченков вылез бы со своими откровениями где-нибудь сразу после Ванкувера, когда РФ была еще полноценным членом "Большой восьмерки" и не было ни Крыма, ни сирийской кампании. Заявил бы что столько-то процентов участников от РФ он собственноручно поил коктейлем из мартини со стероидами, и вот теперь неожиданно раскаялся и решил сдать всех оптом. Поднялась бы рука у того же Томаса Баха отменить игры в Сочи или хотя бы участие в них спортсменов из РФ под своим флагом? Ответ очевиден даже украинцам на ток-шоу. Да и без Сочи не запретил бы. А вот после всех событий – конечно глаза приподзакрыть уже не получится. Принципы бескомпромиссности рулят.

Но спас положение национальный лидер, неожиданно для всех выдвинувшийся на четвертый президентский срок. На вопрос "так что же случилось с вашей национальной сборной" как бы ответил "она утонула, но я – за нее". Тут главное – стабильность, а что касается грядущих игр – то все равно мы всех порвем, под любым флагом. Или на самих играх или чуть позже, но порвем обязательно. Будет и на нашей улице праздник.