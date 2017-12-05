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Зачем на Украине запретили Илью Муромца

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
Игорь Журавлев

Игорь Журавлев блогер

 Журналист. Работал в РБК, шеф-редактором радиостанций Коммерсант-ФМ и Вести-ФМ. Лауреат «Премии Рунета». Один из создателей проекта «RT на русском», специалист по социальным сетям.
Сегодня на Украине два события – Миша на крыше и запрет Ильи Муромца. Про первого персонажа писать не буду. Там уже Дмитрий Песков сказал про экс-президента, который как политик эволюционировал из поедателя галстука в человека на крыше. А вот про запрет Ильи Муромца поделюсь мнением.
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Итак, как сообщают нам украинские СМИ, госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ввоз изданных в России сказок о богатырях. Запрет коснулся таких книг, как "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

Идея киевских властей понятна: ставим заборы, отделяем Украину от России, разделяем народы, чтобы у нас даже общих сказок не было. По святому бьют. И вот уже доблестные российские всепропальщики в телеграм-каналах пишут о том, что через 25 лет на Украине вырастет чуждое нам поколение, не впитавшее русских сказок, а, значит, и русского духа.

Успокойтесь. Вся бурная деятельность правительства Порошенко – она исключительно для отчета перед своими западными спонсорами: "Вот мы выкопали канаву на границе, построили 10 метров непроходимого забора, запретили дурацкую комедию про сватов, сказки про русскую мощь, дайте еще денег, а то старые кончились". Собственно, этим порошенковская распилочная и прекрасна – они извлекают много звуков про российскую агрессию, но народ Украины смотрит на всех этих Турчиновых и Аваковых, как на Саакашвили.

"Постой, но ведь книги же через границу не привезешь", – скажете вы мне. Да. Но это никакого значения не имеет. Объясню.

Сказки, которые читали нам наши родители, бабушки и дедушки, по-прежнему стоят на книжных полках. Мы их читали своим детям, будем читать своим внукам. А наши внуки, хочется верить, будут читать их своим внукам, нашим праправнукам.  Поэтому не надо везти ничего через границу. Все уже давно ввезено.

Далее. Бумажная книга – не самый современный носитель. Нынешние дети предпочитают другие устройства и свободно общаются с разными гаджетами. А в смартфоны, планшеты, компьютеры можно закачать что угодно. Можно книгу с картинками, можно аудиокнигу, а можно сказку и на ютьюбе посмотреть.  И тут никакой Порошенко границу закрыть не может. Ибо нет в интернете границ. Даже Роскомнадзор за всю свою долгую жизнь не смог толком ничего заблокировать.  А Порошенко просто шоколадный клоп по сравнению с Роскомнадзором.

И последнее. И самое важное. Нельзя запретить Илью Муромца на территории Украины. Хотя бы потому, что мощи святого Илии Киево-Печерского, или того самого былинного Ильи Муромца, находятся в Киево-Печерской лавре и пока что не экстрадированы за сепаратизм в Россию. 

5 декабря 2017, 16:31

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