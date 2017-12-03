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Комедия строгого режима

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Нынче постоянно кого-то высылают. А иногда и не пускают. Целые даже бывает списки составляют – кого запускать а кого не надо. В страну не пускают, из страны. На Олимпиаду тоже не пускают. Казалось бы это открытый чемпионат Греции, независимо от места проведения – но нет, вход воспрещен. "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Или только под нейтральным флагом. А когда через границу нельзя – то это ранее звалось "невыездной" а теперь называется "санкции". Вот какая история.
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Кстати об истории – давеча выдворили из РФ одного историка, поляка. И все прочие поляки стразу на дыбы – говорят что это "враждебный акт". Мы им поясняем что мол это только ответная реакция на высылку из Польши нашего профессора, но те ни в какую. И американский Конгресс тоже дурит – решил аккредитации канал RT, в девичестве “Russia Today". А Маргарита Симоньян, его редактор-кулинар, говорит что это была очень нужная аккредитация. А мы в ответ собираемся запретить всем американским СМИ сразу вход в Госдуму, Володин уже пообещал, и они больше не узнают о новостях нашей политики из первых рук. Так что новости из России будут у них теперь не только фейковые но и второй свежести и без всякой любви, понимаешь. Вот какая история-то.

Ну а потом началась вся эта длинная сказка с допингом и недопуском нашей команды на Олимпиаду в Пхенчхан. Тут вроде бы совсем другое дело, которое к свободе слова и пропаганде отношения не имеет – но все равно пахнет политикой. По версии МОК чересчур ретивые чиновники Минспорта подсадили на допинг чуть не три десятка российских олимпийцев и вот рука правосудия наконец-то нас настигла. Томас Бах, ихний председатель, симпатичный такой, вдруг озверел окончательно и сказал что терпение его лопнуло, отложенный штраф должен быть применен, "не забудем, не простим" и все такое прочее.

То есть получилась такая олимпийская трилогия, в стиле "Хоббита": часть первая – Сочи, нежданная победа, вторая – Рио, пустошь Макларена и третья, финальная – Пхенчхан, битва пяти комиссий. Правда, не менее пяти – самого Макларена конечно, Освальда, Шмидта, ну и на другом конце наши олимпионики, вроде гномов во главе с волшебником Мутко и ненавистным вором Родченковым, укравшим олимпийское золотое победное колечко. А без золота на первом месте в медальном зачете никак не удержаться. Впрочем в настоящем "Хоббите" все тоже кончается невесело, полем битвы покрытом мертвыми костями. А у нас развязка еще не наступила.

"Оттуда не пускают а туда не принимают – несправедливо, грустно мне" – жаловался герой Высоцкого, застрявший в аэропорту. Есть правда категория лиц которых сначала принимают а потом уже не выпускают обратно, вот например обвиняемый в кибермошенничестве Роман Селезнев, сын между прочим депутата Госдумы. Его арестовали американские агенты прямо на Мальдивских островах, а недавно осудили еще дополнительно на четырнадцать лет строгого американского режима. Конечно кибераферисты – не дети, и кому не приходилось впадать в праведный гнев видя баннер-вымогатель на экране своего компьютера и желать его создателю самых страшных кар. Но объективности ради вспомним что и за убийства не всегда дают столь длительный срок. Другая страна, чужие законы – а сидеть будет все-таки свой гражданин. И вызволять его придется с боем, если конечно вообще придется.

Бесспорно неиссякаема и тема о недопуске граждан на Украину. Или в Украину? Вон Федора Добронравова, актера, не пустили. Представляет угрозу для национальной безопасности – играет в сериале "Сваты". Уж и создатель и продюсер сериала Зеленский, фанат АТО, и тот за него заступался – но не помогло. Нет в "Незалежной" более важных задач чем борьба с Добронравовым, который к слову сказать и в Крым-то не ездил после его присоединения. Но только СБУ считает что все-таки ездил, а главное – поддерживал упомянутое присоединение, заявил что Крым вернулся в лоно России. И сколько бы не молились за то чтоб все утихло и снова начались поездки – само это не пройдет. Процесс зашел слишком далеко. "Сватов" давно снимают в Белоруссии так как в составе труппы уже были "невъездные" на экс-окраину империи актеры. В общем рожки да ножки да Донбасса головешки остались от былой дружбы славянских народов.

В заключение хочется не только вспомнить наших хакеров в заключении но и увидеть светлые пятна на темном пейзаже. Иногда санкции дают и обратный ход. Вон отстранили наших бобслеистов и скелетонистов временно от международных соревнований – а потом снова восстановили в правах. И даже говорят об отмене санкций, о возвращении делегатов РФ в ПАСЕ. То есть прямо майский день, именины сердца – правда пока только в планах. Люди с Востока и Запада снова станут братьями и заживут как дети одной счастливой и дружной семьей. Но пока что эта идиллия не настала. Посол Антонов по-прежнему долго не мог попасть в экс-помещение консульства России в Сан-Франциско, конфискованное властями гостеприимных Штатов, с которой уж попытки удалось-таки зайти, пыль стереть, свет погасить. А с послом США Хантсманом на российском Дальнем Востоке вообще никто и встречаться не стал, все сказали "посол ты". Нынче следует хотя бы следить за тем чтобы изгороди не переросли в заборы, заборы в стены а стены в совсем уж непреодолимые барьеры между нациями.

3 декабря 2017, 12:17

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