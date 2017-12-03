Комедия строгого режима

Нынче постоянно кого-то высылают. А иногда и не пускают. Целые даже бывает списки составляют – кого запускать а кого не надо. В страну не пускают, из страны. На Олимпиаду тоже не пускают. Казалось бы это открытый чемпионат Греции, независимо от места проведения – но нет, вход воспрещен. "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Или только под нейтральным флагом. А когда через границу нельзя – то это ранее звалось "невыездной" а теперь называется "санкции". Вот какая история.

Кстати об истории – давеча выдворили из РФ одного историка, поляка. И все прочие поляки стразу на дыбы – говорят что это "враждебный акт". Мы им поясняем что мол это только ответная реакция на высылку из Польши нашего профессора, но те ни в какую. И американский Конгресс тоже дурит – решил аккредитации канал RT, в девичестве “Russia Today". А Маргарита Симоньян, его редактор-кулинар, говорит что это была очень нужная аккредитация. А мы в ответ собираемся запретить всем американским СМИ сразу вход в Госдуму, Володин уже пообещал, и они больше не узнают о новостях нашей политики из первых рук. Так что новости из России будут у них теперь не только фейковые но и второй свежести и без всякой любви, понимаешь. Вот какая история-то.

Ну а потом началась вся эта длинная сказка с допингом и недопуском нашей команды на Олимпиаду в Пхенчхан. Тут вроде бы совсем другое дело, которое к свободе слова и пропаганде отношения не имеет – но все равно пахнет политикой. По версии МОК чересчур ретивые чиновники Минспорта подсадили на допинг чуть не три десятка российских олимпийцев и вот рука правосудия наконец-то нас настигла. Томас Бах, ихний председатель, симпатичный такой, вдруг озверел окончательно и сказал что терпение его лопнуло, отложенный штраф должен быть применен, "не забудем, не простим" и все такое прочее.

То есть получилась такая олимпийская трилогия, в стиле "Хоббита": часть первая – Сочи, нежданная победа, вторая – Рио, пустошь Макларена и третья, финальная – Пхенчхан, битва пяти комиссий. Правда, не менее пяти – самого Макларена конечно, Освальда, Шмидта, ну и на другом конце наши олимпионики, вроде гномов во главе с волшебником Мутко и ненавистным вором Родченковым, укравшим олимпийское золотое победное колечко. А без золота на первом месте в медальном зачете никак не удержаться. Впрочем в настоящем "Хоббите" все тоже кончается невесело, полем битвы покрытом мертвыми костями. А у нас развязка еще не наступила.

"Оттуда не пускают а туда не принимают – несправедливо, грустно мне" – жаловался герой Высоцкого, застрявший в аэропорту. Есть правда категория лиц которых сначала принимают а потом уже не выпускают обратно, вот например обвиняемый в кибермошенничестве Роман Селезнев, сын между прочим депутата Госдумы. Его арестовали американские агенты прямо на Мальдивских островах, а недавно осудили еще дополнительно на четырнадцать лет строгого американского режима. Конечно кибераферисты – не дети, и кому не приходилось впадать в праведный гнев видя баннер-вымогатель на экране своего компьютера и желать его создателю самых страшных кар. Но объективности ради вспомним что и за убийства не всегда дают столь длительный срок. Другая страна, чужие законы – а сидеть будет все-таки свой гражданин. И вызволять его придется с боем, если конечно вообще придется.

Бесспорно неиссякаема и тема о недопуске граждан на Украину. Или в Украину? Вон Федора Добронравова, актера, не пустили. Представляет угрозу для национальной безопасности – играет в сериале "Сваты". Уж и создатель и продюсер сериала Зеленский, фанат АТО, и тот за него заступался – но не помогло. Нет в "Незалежной" более важных задач чем борьба с Добронравовым, который к слову сказать и в Крым-то не ездил после его присоединения. Но только СБУ считает что все-таки ездил, а главное – поддерживал упомянутое присоединение, заявил что Крым вернулся в лоно России. И сколько бы не молились за то чтоб все утихло и снова начались поездки – само это не пройдет. Процесс зашел слишком далеко. "Сватов" давно снимают в Белоруссии так как в составе труппы уже были "невъездные" на экс-окраину империи актеры. В общем рожки да ножки да Донбасса головешки остались от былой дружбы славянских народов.

В заключение хочется не только вспомнить наших хакеров в заключении но и увидеть светлые пятна на темном пейзаже. Иногда санкции дают и обратный ход. Вон отстранили наших бобслеистов и скелетонистов временно от международных соревнований – а потом снова восстановили в правах. И даже говорят об отмене санкций, о возвращении делегатов РФ в ПАСЕ. То есть прямо майский день, именины сердца – правда пока только в планах. Люди с Востока и Запада снова станут братьями и заживут как дети одной счастливой и дружной семьей. Но пока что эта идиллия не настала. Посол Антонов по-прежнему долго не мог попасть в экс-помещение консульства России в Сан-Франциско, конфискованное властями гостеприимных Штатов, с которой уж попытки удалось-таки зайти, пыль стереть, свет погасить. А с послом США Хантсманом на российском Дальнем Востоке вообще никто и встречаться не стал, все сказали "посол ты". Нынче следует хотя бы следить за тем чтобы изгороди не переросли в заборы, заборы в стены а стены в совсем уж непреодолимые барьеры между нациями.