Мы определились с формой выступления на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Будем там под нейтральным флагом. Не пересказывая вновь огромную дискуссию, развернувшуюся в нашем обществе по сему поводу, отметим лишь, что решение это понравилось не всем.

Словами утешения и напутствия внезапно осиротевшим без родного знамени спортсменам может послужить напоминание, что нейтральный флаг теперь популярен. Крым, как помнится, вернули в лоно родной страны именно под этим флагом. Солдаты были без знаков различия, в "нейтральной" форме, этакие "зеленые человечки", и только потом над полуостровом гордо зареяло российское знамя. И атлеты-чемпионы в Сочи тоже, по утверждению многочисленных комиссий МОК, были прямо-таки спортивным спецназом, достигавшим победы с помощью спецсредств. Мы, конечно, в это не верим, но помним, что министр Мутко в свое время неоднократно повторял: Олимпиада – это практически как война.

Этот самый белый флаг – вовсе не обязательно символ того, что мы сдаемся. Тем более, нам говорят, что это флаг МОК. Может там и кольца будут цветные, и форма с "элементами национальной символики" – главе ОКР Жукову якобы пообещали. Не надо сразу вешать ярлыки и говорить, что честь и патриотизм у наших спортсменов появляются только по приказу начальства. В конце концов начальство есть у всех. Принципиально важно обозначить наше присутствие, даже под чужим для россиян флагом. Вон, скелетонистка Никитина, победив на чемпионате Европы, вспомнила слова Цоя про ладонь, превратившуюся в кулак. То есть команда должна напрячься и стать таким кулаком, даже и в бесцветной олимпийской перчатке.

Вообще выражение стало модным. Быстро придумали для нашей славной, все равно непобедимой сборной и нейтральный гимн ("Россия – нейтральная наша держава и проч.") и отдельно мелодию к гимну (гамма для пианино). Британские журналисты объявили конкурс на лучший нейтральный флаг для российской команды, а тут каждый изощрялся как мог и как велел МОК. Телевизионная настроечная таблица, "инь и янь", масса шуток. В общем мы поедем экипированными и во всеоружии.

В целом игры получатся необычными, этакая "Олимпиада строгого режима". И даже поселить российских олимпийцев решили на сей раз в бывшей тюрьме, для колорита и аутентичности. Вот такие времена. Впрочем, каких только стягов нам не приписывают, каких только ярлыков не навешивают. Вон Борис Джонсон, британский министр иностранных дел, ловко сравнил Запад с древними Афинами, а Россию со Спартой. Министр начитался истории Пелопонесской войны, почувствовал себя настоящим афинянином и, судя по прическе, заслужил звание "Борис Афинская". Скоро он приедет к нам с визитом и будет настойчиво пытаться узнать, как мы видим политическое решение сирийского конфликта. Мол Асад остался президентом, ну как же так? Что за дела и как жить дальше? Впрочем, американские союзники уже собирают из недобитых басмачей новую армию, сдаваться не хотят. Упрямая британская бульдожка не успокоится, пока не порвет всю Сирию на британский же флаг. А за хвост ее не оттащишь – хвост у бульдога короткий, как известно.

Ну а уж сколько операций "под чужим флагом" в киберпространстве на нас вешают – и не сосчитать. Даже пресловутый "Брекзит", если уж мы все время пляшем вокруг отношений с Англией, и то нам приписывают. Это все мы жителей Великой Британии затроллили – мол выйди из Евросоюза. Чего вам там сидеть, к материку себя цепями приковывать. Правда бывший глава МИ-6 заявил, что он не уверен в российском вмешательстве. То есть, как расшифровал нам туманный намек с Альбиона политолог Пушков, это чушь полная. Однако, в любом случае, все на нас свалят. "Часовню тоже я развалил?" – ужасался Шурик из классической комедии.

Возвращаясь же к Играм отметим, что Олимпийский комитет все же потребовал запретить любые символы для национальной идентификации на российской форме. И вместо гербов-орлов там будут нейтральные олимпийские кольца или "силуэт игрока" – у хоккеистов, например. Ни матрешку на свитер налепить, ни поварешку с хохломой. Словом, дресс-код будет строгий, и фейс-контроль тоже.

"Рылом не вышли", – говорит нам мировое сообщество весело ухмыляясь. После Крыма, Сирии и Мутко мы вообще не вписываемся во всемирное олимпийское движение никаким местом. Ни с горки скатиться по желобу, ни на лыжах по лесу пробежаться. Очередных наших олимпийских призеров, на этот раз саночников, вызывают на комиссию Освальда в Лозанну. Когда все это кончится? Никогда? Но сколь веревочке не виться, а все равно совьется в олимпийские кольца, и на игры мы все равно прорвемся, даже если Баба-Яга и против.