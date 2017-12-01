Как выгнать CNN

Главная фишка наших заокеанских партнеров заключается в том, что они вообще не умеют останавливаться. Они искренне считают, что тормоза придумали трусы и все такое.

В этом есть даже некий ковбойский шарм. Но сейчас американцы совмещают свое исконное ковбойство с украинством, и получается ну очень смешно. Каждый раз, когда они делают какой-то выпад против России и получают зеркальный или асимметричный ответ, они искренне удивляются и начинают задавать извечный вопрос: а нас-то за что?

Но не только это роднит современную Америку и современную Украину. Еще их роднит тот факт, что объяснять "за что" почти на 100% бесполезно. Все равно не понимают, а если понимают, то только еще сильнее обижаются и все равно не перестают удивляться, когда история с российской ответкой повторяется снова и снова.

Так называемая "Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США" лишила телеканал RT аккредитации из-за того, что у RT теперь есть статус иностранного агента. По-своему это вполне логичное решение. Если российские журналисты – это агенты КГБ, то понятно, что их не надо подпускать на пушечный выстрел к зданию американского парламента. С учетом той антироссийской истерики и охоты на ведьм, которая разворачивается сейчас в США, совсем неудивительно, что российских журналистов так третируют. Было бы удивительно, если бы американские политики остановились только на превращении сотрудников RT в официально зарегистрированных иностранных агентов.

И вот тут начнется "а нас-то за что". Начнется оно потому что российская сторона будет проводить ответные зеркальные меры против американских СМИ, которым доступ к российским государственным структурам вскоре будет заблокирован. "Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", – отметила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия властей США в отношении российских СМИ "посягательством на основы демократии" и добавил, что "лишение RT аккредитации в американском парламенте – это вызов общим для мира ценностям свободы слова". Он также подчеркнул, что уже рассматриваются "варианты симметричных мер для зеркального ответа на недружественные действия американской стороны. "Они последуют в ближайшее время" , – заверил политик.



К сожалению простой и быстрый ответ на лишение аккредитации RT технически невозможен. У нас журналистам работать гораздо проще и вообще у нас, как бы это странным не казалось нашим либеральным согражданам, очень либеральные законы о деятельности СМИ. Например, иностранным журналистам для того чтобы работать в России нужна только аккредитация от МИД, и не нужны какие-то дополнительные разрешения для работы в Думе, в Совфеде, в Общественной палате и так далее. А зря. Надо бы немного закрутить гайки, что скоро Дума обязательно сделает. Сейчас прорабатывается вариант изменения законодательства таким образом, чтобы иностранным СМИ для работы в Думе была нужна соответствующая аккредитация, и понятно, что все СМИ со статусом иностранных агентов разрешения на работу не получат.

У меня к этому проекту ответных мер есть рационализаторское предложение. Предполагается, что система разрешения на работу будет распространяться на Госдуму и на Совфед, но мне представляется, что этого недостаточно. С таким подходом наши американские партнеры не поймут, что так дальше делать нельзя. Для достижения терапевтического или, так сказать, воспитательного эффекта, нужно ответить с перехлестом. Например, распространить систему аккредитаций не только на парламент, но и вообще на все государственные структуры, включая Кремль и Правительство. Вот пусть на следующей большой пресс-конференции Путина будут все – Синьхуа, Никкей, какое-нибудь Радио Прага, но вот чтобы CNN не было. Пусть смотрят в прямой трансляции на сайте RT. Если этого не сделать, то наши заокеанские партнеры ничего не поймут и никаких выводов не сделают.

Первый шаг в правильном направлении уже сделан. Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что Дума не только запретит американским СМИ посещение заседаний, но и будет рекомендовать "законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры". Это очень правильное решение.

Я начал свой рассказ с того что американцы не умеют останавливаться, причем они не умеют нажимать на тормоз даже тогда, когда они на всех парах несутся в пропасть. История с взаимными банами журналистов принесла нам свежий пример такого поведения.

Еще 23 ноября, в газете New York Times вышла большая статья, в которой описывается как лидеры российской несистемной оппозиции буквально со слезами на глазах хором просят американские власти прекратить антироссийскую истерику и перестать искать российский след в американских выборах.

Леонид Волков рассказывал американским журналистам по телефону, что вся эта антироссийская истерика только играет на руку Путина, потому что Путин из-за действий американских журналистов и политиков выглядит как гений. Статья очень смешная, и меня особенно рассмешил тот факт, что российские оппозиционеры жалуются на три вещи: на Путина, на то как себя ведут американские СМИ и политики, а также на то что в Москве нельзя найти нормальный санкционный сыр.

Странные приоритеты у людей. Так вот, несмотря на все эти просьбы российской несистемной оппозиции и умных американских медийщиков, которые собственно организовали эту статью в New York Times, американские власти продолжают гнобить RT, искать русских шпионов под кроватью Трампа и делать все чтобы выставить США нацией тупых параноиков. Я даже не знаю, стоит ли им мешать. А вы как думаете?

