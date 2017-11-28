MINI Countryman: большие амбиции маленького авто

Задорный. Резвый. Неординарный. Из всех прилагательных, которые можно применить к автомобилям семейства миникуперов, это, пожалуй, самые подходящие. Начавший свой путь в небольшой британской компании и перекочевав со временем под крыло баварских инженеров из BMW, Minicooper является самой удивительной машиной в том, что касается автодизайна. Согласитесь, чтобы спутать в городском автомобильном потоке MINI с какой-то другой маркой, нужно ну просто совсем не разбираться в машинах.

MINI Clubman длиннее обычного MINI. Менее внедорожный, чем Countryman (если в семействе миникуперов вообще что-то можно считать внедорожным). В отличие от обычного трехдверного миникупера, Clubman рассчитан на то, чтобы в него без проблем забрались четыре человека. Ну, или пять, если не баскетболисты. Но самая главная отличительная его черта - двухстворчатая дверь багажника. С трудом отгоняя от себя мысли о детском катафалке (простите!), я безуспешно пытался осмыслить великий замысел автодизайнера. Но в случае с MINI, во главе угла стоит намерение удивлять и шокировать. И это у них получилось.

Эта модель стоит куда дороже базовой, так как это не просто S-вариант, который резвее и стремительнее стокового, а принадлежит к топовой линейке John Cooper Works, что отразилось на внешней и внутренней отделке, обвесах и прочих эффектных фишках.

Внутри MINI, конечно же, красив и очень узнаваем. Круглый спидометр во втором поколении MINI перекочевал на приборную панель, уступив место бортовому компьютеру. Дисплей, правда, прямоугольный, и оставшееся пространство успешно собирает пыль. Но выглядит все это стильно.

Ну и конечно, тумблеры – отдельная фишка “миника”, которую я полюбил еще со времен первого теста. Особенно здорово смотрится рычажок запуска двигателя. Сразу видно, что поездка будет резвой и захватывающей, да?

Сиденья выглядят очень мягкими и удобными. И это ловушка! Поведясь на визуальные обещания, я сел с размаху… и отбил себе то, чему посвятил целый стих про Ольгу Бузову (черт, и здесь она…). Зато весь день думал о баварцах, правда не скажу, что именно. Но если без шуток, то эти сиденья выполняют свою функцию безупречно. Для жесткого маневренного автомобиля это лучший вариант. Видели какие здоровенные боковые саппорты? То-то же.

К слову о жесткости: и здесь все не так однозначно. С одной стороны, руку приложили ребята из БМВ, а у них мягких машин в принципе не бывает (если только это не седьмая серия). С другой, у подвески есть непонятный горизонтальный люфт, который меня слегка озадачил. Когда покачиваешь рулем на высокой скорости, машина так же покачивается в горизонтальной плоскости. Как будто ведет кабиной влево-вправо. Странно. В режиме “комфорт” автомобиль ведет себя более плавно чем в “спорте” из-за амортизаторов с изменяемой жесткостью, но даже в этой ситуации ухабы и горки чувствуешь позвоночником. И три часа на загородных трассах достаточно, чтобы почувствовать себя уставшим. Однако на хорошей дороге этот минус сразу превращается в плюс. Тому свидетельство периодически попадающиеся на глаза стайки миникуперов веселых расцветок, играющих в “шашки” в плотном городском потоке.

Старт у “кламбэна” резвый. Даже чересчур. Да и побросать тачку в заносы, предварительно отключив систему стабилизации, здесь очень интересно. Выхлопная система позволяет "лилипуту" по-взрослому взрыкивать, распугивая сонных утренних товарищей по пробкам.

Если раньше BMW и MINI делили систему бортового компьютера, то сейчас интерфейс переработан и стилизован под MINI. То есть теперь он красочный, яркий и не очень удобный, если честно. Например, больше нельзя войти в настройки звука из меню воспроизведения. Нужно лезть через общие настройки, что отвлекает и даже иногда раздражает. А еще здесь почему-то постоянно отваливается связанный по блютусу телефон, а когда снова подключается, начинает играть первое произведение в плейлисте, даже если ты до этого музыку не слушал. Песню Сергея Галанина “А иначе нельзя” за эти две недели я успел выучить наизусть.

Вокруг дисплея расположена светодиодная подсветка, которая адаптируется под режимы езды, обороты двигателя и даже настройки кондиционера.

Вообще с подсветкой здесь угадали, как мне кажется. А вот обзорность здесь не ахти. Лобовое стекло низкое из-за невысокого роста автомобиля, а передние и боковые стойки широкие настолько, что закрывают вид на пешеходов, которые иногда считают, что успеют перейти дорогу быстрее движущегося автомобиля, если вдруг побегут. Это очень удручает.

С задним стеклом вообще творится что-то странное. Так как дверь разделена на два отдельных живущих своей жизнью сегмента, то и дворника тут два, и очищают они примерно половину поверхности стекла. Добавить к этому рамки двух дверей, и о заднем обзоре на трассе можно благополучно забыть.

Впрочем, о том, что происходит сзади, вам могут подсказать ваши пассажиры, которые, благодаря удлиненной конструкции, могут с комфортом разместиться сзади в количестве трех небольших человек.

Но не за удобство мы любим MINI, а за необычную его красоту. Ну правда, очаровательная лупоглазость фар, округлость зеркал и задних фонарей выделяет этот автомобиль среди остальных, подверженных популярным тенденциям, и благодаря этому потерявшим индивидуальность. А именно здесь с индивидуальностью полный порядок.

Как и со звучанием, кстати. Harman-Kardon себе не изменяет, и потеряв многополосный эквалайзер, своего замечательного звука MINI не утратил. Все сбалансировано, настроено и пятьдесят четвертое прослушивание песни “А иначе нельзя” заставило меня свыкнуться с мыслью, что иначе действительно нельзя.

И вот с этим я прихожу к окончательному выводу. Как Land Cruiser создан для бездорожья, а Maybach – для выпендрежа, MINI создан для любви. А когда любишь – прощаешь и не задаешь вопросов. Вот и я не буду задавать вопрос, почему моя гитара не поместилась в багажнике, а просто приму это как данность. Подсветка, впрочем, красивая.

Как бы то ни было, MINI всегда будет для меня особенным. Красотой, смелостью дизайна и незабываемым удовольствием, когда, освободившись от условностей городских скоростных ограничений, ты просто нажимаешь на педаль и чувствуешь себя свободным.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru