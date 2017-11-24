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У россиян новые проблемы с алкоголем

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
Игорь Журавлев

Игорь Журавлев блогер

 Журналист. Работал в РБК, шеф-редактором радиостанций Коммерсант-ФМ и Вести-ФМ. Лауреат «Премии Рунета». Один из создателей проекта «RT на русском», специалист по социальным сетям.
Честно говоря, я доволен тем, что запрещено торговать алкоголем после 23 часов. Просто потому, что раньше в парк рядом с моим домом вечером было невозможно зайти – это было не культурное место отдыха москвичей, а трешевый алкопикник. Каждое утро бедным дворникам приходилось выносить груды разбитого стекла. Сейчас парк – тихое и спокойное место.
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Но вот тут Минздрав выступил с еще одной идеей – пусть магазины не продают алкоголь нетрезвым, а кафе сами решают, что условному Васе больше не наливать. Интернет тут же запестрил шутками, что наряду с "трезвыми водителями" в магазинах быстро появится услуга "трезвый покупатель". Народная мудрость как всегда появилась там, где немного не хватило мудрости министерской. Конечно, приятно, что в Минздраве работают креативные люди. Но тут как-то перекреативили, на мой взгляд.

Первое. Алкоголь, значит, нельзя продавать пьяным. А что еще нельзя? Вот туалетную бумагу, наверное, можно. А яблоки, считаю, нельзя. Потому как купит нетрезвый человек яблоко и запустит им в стекло. Трезвый же так не поступит. А пьяный может. Поэтому яблоки надо запретить продавать пьяным. Консервы еще в жестяных банках. Ими тоже можно стекло разбить или что еще хуже – закусывать алкоголь. А задача Минздрава – снижать потребление алкоголя по стране. Поэтому все тяжелые предметы и то, что может быть потенциальной закуской, надо пьяным запретить продавать.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Второе. Официанток и продавщиц этим законопроектом фактически приравняют к сотрудникам ГАИ. Только вот вопрос – они пьяных как будут определять, на глаз? Или им алкотестеры выдадут? Или будет отправлять покупателей на медосвидетельствование? Звания-то хоть дадут продавщицам? А то как же освидетельствовать покупателя? А тут удостоверение или нагрудный жетон человек показал, представился "старший лейтенант-официант кафе "Улыбка" Мария Петрова, прошу дыхнуть в алкотестер" и все – никто уже не пошлет никуда.

Третье. Все мы знаем, что "сколько водки не бери – все равно два раза бегать". Допустим, этот немыслимый закон внесут, примут, и он даже – фантастика – заработает. Меньше будут пить? Да, нет же – больше станут брать. А, значит, и больше пить, чтобы глаза эта бутылка не мозолила.  Впрочем, на это у Минздрава, уверен, есть план "Б" – ограничить продажу алкоголя в одни руки, чтобы человек сбегал в разные магазины, а, значит, получил физическую нагрузку. Глядишь, понравится ему, бросит пить и начнет бегать. А чтобы больше бегал, Минздрав еще что-нибудь придумает. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Последнее. Тут буду серьезен. Главная задача любого бизнеса – реализовать товар. Бизнес циничен. Ему все равно, пьяный или трезвый покупает у него мешок цемента, ведро картошки или бутылку водки. Про кафе и рестораны я и вовсе промолчу. После первой рюмки человек уже формально нетрезв. Ему больше не наливать что ли? Да человек в другое кафе уйдет, благо сейчас дефицита в этом нет. Предложение Минздрава понять можно, им надо генерировать какие-то идеи, чтобы показывать свою кипучую деятельность. Но тут эта инициатива просто противоречит логике бизнеса и желаниям потребителя.

Впрочем, могу предложить Минздраву еще несколько идей. Можно запретить продажу жирного и мучного – толстым, сладкого – людям с кариесом, а лука и чеснока – всем. Но самое главное – надо запретить пьяным придумывать законы и писать в соцсетях. 

24 ноября 2017, 14:28

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