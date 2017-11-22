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Гарантированная свобода прессы

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вопрос свободы прессы – тема избитая, заезженная. Свободы слова хотят все, но только каждый понимает ее по-своему, а точнее говоря – в свою пользу. На словах-то все диктаторы за свободу, а как дойдет до дела – сплошные ограничения. То интернет-трафик фильтруют, то газеты закрывают, то журналистов арестовывают.
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Но это конечно при тоталитаризме. А в Америке такого же быть не может по определению, там перед пресловутой свободой слова просто все немеют, как гоголевский Чичиков перед законом. Там это очень серьезно. Конституция ее гарантирует своими поправками, и все такое прочее.

Однако же конгрессмены и сенаторы – тоже люди. И они конечно видят, что некоторые вещи и оценки кардинально не вписываются в общую картину мира, рисуемую местными мейнстримовскими СМИ. И тогда получается, что это самая настоящая пропаганда и агитация, творимая иностранными агентами. Ведь образование, как известно -  опасное оружие, это как автомат – смотря в чьих руках. Поэтому Минюстом США на свет вытаскивается забытый закон об иностранных агентах от 1938 года, с него стряхивают пыль и пускают в действие в отношении телекомпании Russia Today и новостного агентства Sputnik. Действовать и творить тебе не запрещают, но поясняют, что иностранный журналист должен быть прозрачным насквозь, указывать, что он иностранный агент, что все выпускается с разрешения властей США и так далее. То есть, ежели ты честный – тебя в любую минуту можно обыскать.

Тут, конечно, многие возмутились и даже посочувствовали. Знаменитый русско-американский журналист Познер – и тот похвалил RT и отметил, что власти США его испугались. А мы пообещали принять зеркальные, но несимметричные меры к западным каналам, и приняли в ударном порядке всей Госдумой поправки к закону о СМИ. И по нему, как заявил уже наш Минюст, заморским носителям демократии тоже придется отчитываться.

Фото: vk.com/rt_russian

Google решил понизить ранжирование сайтов RT и Спутник – и наше федеральное агентство новостей ФАН тоже заявило, что не будет давать ссылок на гугл-новости. И самая миролюбивая редакторша в мире Маргарита Симоньян даже обозвала происходящее в Штатах "совком", не обращаясь к более абстрактному Оруэллу. А грубый подмосковный оппозиционер Навальный ее, в свою очередь, обозвал "боброедкой". Словом, все перессорились. Вот до чего Госдеп проклятый довел.

А у нас под ответный удар империи попадают все те же "Радио Свобода" и "Голос Америки". Если не станут регистрироваться как иноагенты – им заглушат сигнал. Был обычай на Руси ночью слушать BBC, но больше его не будет. Конечно все знают, кто именно их финансирует, тем не менее, раньше на забугорные СМИ наше законодательство не покушалось. Но к старому возврата нет – меры у нас зеркальные. То есть надо бы разбить все их кривые зеркала, или хоть повесить табличку о том, что кривое именно зеркало, а не рожа. Потому что иногда у граждан возникают сомнения.

С другой стороны, никто и не обещал, что в XXI веке будет легко. Рисовали некие "райские кущи", утопию, всяческие блага. Ну а в реальности, чем ближе к светлому будущему – тем сильнее классовая борьба. Вон сколько беспокойства за океаном из-за "русских хакеров", которые вмешиваются в выборы, из-за фейковых новостей и прочих прибамбасов компьютерного века. А раз они там, в Конгрессе, беспокоятся – то и нам тоже нужно беспокоиться и принимать меры.

Фото: wikipedia.org

Общая же картина вырисовывается все более изоляционистская. То есть взаимные санкции и контрсанкции запрещают движение через границы капиталов, товаров и отдельных людей, а информационные войны ограничивают и распространение печатного слова. Дескать, смотреть на творчество мастеров пера – это хуже порнографии. Невозможно разрешить – надо ограничить. Казнить, нельзя помиловать. Слишком уж соблазнительны все эти образы, которые там рисуют для неокрепших душ.

Однако, уже завтра можно дойти и до тотального запрета на въезд и выезд всех граждан подряд. Или же въезд будет без выезда, как для олигарха и, по совместительству, сенатора Керимова. Въедешь без диппаспорта – пожалуйте в кутузку на Лазурном берегу, мусью. Хоть весь цвет Госдумы с МИДом за тебя вступись – не выпустят. А далее таких невыездных может быть уже вагон и маленькая тележка, да что там – целая страна. И иностранцы у нас в ответ тоже за визой побегают, замучаются пыль глотать. Но может быть, чтобы не доходить до этого, лучше все-таки остановиться на полпути. Иначе ломать границы между нациями придется совсем другими способами. 

22 ноября 2017, 16:23

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