Мать Тереза

Англия нас часто радует. Такое иногда отчебучит – душа поет. То их министр иностранных дел Борис Джонсон нас потроллит, то его прямая начальница – премьер-министр Всея Великой Британии Тереза Мэй. То молчит, улыбается, с Путиным даже встречается, а то как начнет резать праву-матку – прямо и не удержишь. Дескать, Россия пытается разрушить свободное западное общество занимаясь кибершпионажем, да только вот ничего из этого не выйдет. Потому что Запад един и сплочен как никогда. И никому не позволит изменить свой мировой порядок. С тем и ешьте ваше банкетное меню – дело было как раз на банкете лорда-мера Лондона.

Ну, конечно, тут пошли возражения. Посольство РФ в городе Лондоне посоветовало Терезе отведать как-нибудь крымской "Массандры", вместо той кислятины к которой она привыкла. Дескать, мы все про тебя знаем, и вообще – закусывать надо.

Как-то больно ловко получается – как Запад разрушал СССР и недавно постсоветскую Украину, так все было можно, а как наоборот – так не моги. Уж и президента своего не поставь, и компромат не распространяй – прямо хоть не шевелись. По версии британцев "Москва атакует" - то СМИ, то энергетический сектор, то телекоммуникации, словом все, до чего доберется.

Надо сказать, что наши заокеанские и просто заморские контрагенты формулируют нашу же идеологию часто гораздо быстрее и яснее, чем мы сами. Мы все чего-то стесняемся, что мол не так поймут, или не простят. Только отважная Мария Захарова сказала, "каков привет — таков ответ", проклятые црушники, но больше этого не повторяла. У нас стиль такой – шифроваться и маскироваться, хотя нам гадости делают совершенно открыто.

Вон, во Вьетнаме с президентской встречей недавно прокатили, хотя явно что-то обещали. И ничего, мы даже не предприняли демарша. Может лидеры просто не сошлись характерами, сначала встречались, а потом перестали – что поделаешь. Может придирчивому Трампу красавчик Си больше нравится. О вкусах не спорят, хотя осадок конечно остался.

Но возвращаясь к нашей Терезе, доброй как ее тезка, легендарная монахиня мать Тереза, хотя и немилосердной к нам, можно отметить, что она дала нам луч надежды. Упомянула, что если Россия будет играть по правилам, то не будет новой холодной войны, конфронтации и прочих неприятностей. Никто этого не хочет, так что надо быть как все и присоединиться к западной коалиции, в широком смысле этого слова. Как в фильме про Мюнхгаузена, когда баронесса с друзьями приглашала заблудшего супруга "присоединяться" и признать, что чудес не бывает, надо дескать быть как все. А иначе придется совершить какой-нибудь подвиг, и неизвестно, чем все это кончится. С Крымом вышло, с "зелеными человечками", с Сирией, а дальше все будет сложнее. Можно и шею свернуть.

Злые языки намекали, что и сама оригинальная мать Тереза была вовсе не милосердной, а жестокой и скупой бабой, работавшей на показуху и давившей на жалость публики. А об английских интригах у нас говорили сакраментальное "англичанка гадит" еще в дореволюционное время. И теперь понятно, что именно имелось ввиду. В чем только Британию не обвиняли — и в смерти государя-реформатора Павла I, и в приходе к власти Горбачева, последнего советского цезаря, оказавшегося нестойким большевиком, и в активной роли в кавказских горячих событиях. Еще покойница Мэгги Тэтчер живо интересовалась, уйдет ли Путин, не откажется ли он от участия в выборах. И ее преемница Тереза, как видно, гнет салазки в ту же сторону – за руку здороваться при личной встрече еле заставили.

Да и простые, так сказать, рядовые граждане, не лучше. Рядовой актер из "Хоббита" Стивен Фрай все катил на нас баллон за нарушение прав геев. И другой актер, который Гэндальф, все о том же пекся. И британские борцы с допингом очень активны в проверке россиян — именно они этим занимаются, пока РУСАДА никак не восстановят в правах после скандала, и призывают не пускать сборную РФ в Южную Корею. Одним словом, борцы против мрака, за правду и права человека во всем мире.

Недавно, по историческим меркам, Британия была той самой великой империей, над которой никогда не заходило солнце. Там привыкли мыслить широкими категориями, будучи вынужденными жить в узких рамках нынешнего острова. Мыслят местные аналитики и политики в масштабах всей цивилизации. Пока там, в Америке, что-то мямлят и попустительствуют, британская бульдожка дает жесткий отпор врагу. Мало размещать военных в Польше и Прибалтике, мало проводить учения – нужно еще убить морально. Показать, так сказать, человеку всю глубину его падения, раскрыть ему глаза. Ну что нам на это ответить? Только крепить ряды и конечно выпускать на арену своих активных дам – Ксюшу Собчак, Катю Гордон и прочую бабью гвардию. Не помогут – так хоть развлекут публику в рамках широко рекламируемого импортозамещения.