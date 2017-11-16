Мать Тереза

Все авторы

Самое читаемое

Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
партнеры
Четверг 16 ноября
Лента новостей
21:23
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
21:09
Промсвязьбанк подключил Apple Pay к своим картам Visa
21:00
Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео
20:39
Мужчины заставляют россиянок ложиться под нож
20:38
Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро
19:56
Сара Джессика Паркер странно повела себя у грязной "Волги" в Москве (видео)
19:35
Маньяк-гей из Перми пел жертвам песни Королевой
19:03
Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу
19:00
Москва встала в девятибалльных пробках
18:47
"Учитель года" сбежал к пожилому британцу
18:34
НАТО в шоке от российского оружия
18:21
Инопланетянам назначили время встречи
18:02
Американцев призвали готовиться к ядерной войне
17:50
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
17:37
Неуправляемая фура вылетела в кювет в Подмосковье (видео)
17:34
Санкционный сыр приравняют к оружию
17:01
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
16:54
Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы
16:48
Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем
16:47
Москва приросла "Народными гаражами"
16:41
Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
16:36
Предателя Родченкова решили расстрелять
16:27
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
16:23
Москвичей напугали ледяным апокалипсисом
16:22
На Шубскую накинулись из-за измен мужа Глаголевой
15:59
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
15:58
Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском
15:50
Когда Украина отдаст России "долг Януковича"
15:46
Москвича зарубил мечом собственный сын
15:45
Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко
15:34
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
15:18
Жестокое избиение школьницы в Удмуртии (видео)
15:12
Горбачева назначили министром транспорта
15:03
Юная модель продала девственность за 2,5 миллиона евро
15:03
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата
15:00
Пенсионеров успокоили после провокации Кудрина
14:52
Кто испортил футбольный праздник в "Лужниках"
14:51
Завистливая няня убила мать троих детей
14:21
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
14:16
Выдающийся российский пианист Дмитрий Алексеев выступит в Московской консерватории
14:15
Мособлдума уладит конфликт экологов и недропользователя
14:09
Обиженную Бузову выставили на посмешище
14:08
Украина опозорилась из-за котика
13:44
В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2017
13:40
Трампа сгубила бутылка (видео)
13:37
В Сети подняли на смех казахскую "мисс Орал"
13:32
Рынска встала грудью за Дюжева в войне с быдлом
13:30
Молодежный парламентский форум соберет более 400 делегатов
13:29
Над проспектом Андропова появится стеклянный переход
13:23
В Москве состоялся первый Всероссийский форум и премия "Женщина имеет значение"
13:16
Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг
12:43
Мошенница полтора года прятала труп матери ради пенсии
12:42
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
12:38
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
12:29
Российское молоко приобретет синий оттенок
12:13
В Россию пришла эпидемия чумы
11:57
Жуткое фото больной анорексией звезды "Дома-2"
11:48
Найден способ замедлить старение
11:43
В столице погибла дочь старшего прокурора
11:40
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву
11:37
В Москве хотят назвать улицу в честь актера Шаповалова
11:19
В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
11:17
В Москве при странных обстоятельствах умер сотрудник МИДа
11:04
Известный рэпер ушел из жизни в 21 год
10:57
Волочкова грязно обругала молодого любовника
10:55
В России обвалились цены на iPhone 8 Plus
10:47
Падение метеорита на город попало на видео
10:42
На станциях МЦК появятся кофейни и аптеки
10:14
Религиозная мать двоих детей стала звездой порно
10:14
В честь важной даты дочь показала раритетный снимок Глаголевой
10:09
Российские футболисты признаны худшими на ЧМ-2018
09:42
Игорь Корнелюк: Было очень тяжело!
09:41
Разработана лучшая диета от бессонницы
09:38
В Петербурге иностранец изнасиловал школьницу
09:28
Обнаружена неожиданная опасность соли
09:16
Китайских геев "пытают" электричеством
08:50
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
08:48
"Денег на пособия нет": Кудрин объяснил повышение пенсионного возраста
08:41
В центре Москвы появилась новая выделенная полоса
08:38
Александр Малинин откровенно об измене жены
08:16
Киев призвал к диверсиям против "подлого" Лукашенко
08:10
Путин сделал Порошенко предложение
07:49
На серой ветке московского метро произошел сбой
21:59
Скончалась известная российская актриса
21:57
Жуков из "Руки Вверх!" оправдался за людоедство
21:53
На севере Москвы из горящей многоэтажки спасли 12 человек
21:47
Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью
21:41
Пенсионер избил напавшего на него внука
21:15
Работающий за копейки Дюжев обиделся на россиян
21:13
В Москве построят новую ветку наземного метро
20:57
Собчак водит за нос своих избирателей
20:50
Молодой жене Джигарханяна устроили неприятный сюрприз
20:49
На что Тарасов идет ради Бузовой
20:34
В Прикамье издевались над пациентом травмпункта (видео)
20:25
"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
20:15
"Моложавая мама": Пугачева объяснила свои экстремальные наряды
20:12
Киркоров раскрыл музыкальные предпочтения Путина
19:41
Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
19:25
После свадьбы Самбурская пошла на риск
19:23
При пожаре в Химках погиб человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Александр Малинин откровенно об измене жены
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
Блоги

Мать Тереза

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press\Joel Goodman
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Англия нас часто радует. Такое иногда отчебучит – душа поет. То их министр иностранных дел Борис Джонсон нас потроллит, то его прямая начальница – премьер-министр Всея Великой Британии Тереза Мэй. То молчит, улыбается, с Путиным даже встречается, а то как начнет резать праву-матку – прямо и не удержишь. Дескать, Россия пытается разрушить свободное западное общество занимаясь кибершпионажем, да только вот ничего из этого не выйдет. Потому что Запад един и сплочен как никогда. И никому не позволит изменить свой мировой порядок. С тем и ешьте ваше банкетное меню – дело было как раз на банкете лорда-мера Лондона.
прочитано 201 раз

Ну, конечно, тут пошли возражения. Посольство РФ в городе Лондоне посоветовало Терезе отведать как-нибудь крымской "Массандры", вместо той кислятины к которой она привыкла. Дескать, мы все про тебя знаем, и вообще – закусывать надо.

Как-то больно ловко получается – как Запад разрушал СССР и недавно постсоветскую Украину, так все было можно, а как наоборот – так не моги. Уж и президента своего не поставь, и компромат не распространяй – прямо хоть не шевелись. По версии британцев "Москва атакует" - то СМИ, то энергетический сектор, то телекоммуникации, словом все, до чего доберется.

Надо сказать, что наши заокеанские и просто заморские контрагенты формулируют нашу же идеологию часто гораздо быстрее и яснее, чем мы сами. Мы все чего-то стесняемся, что мол не так поймут, или не простят. Только отважная Мария Захарова сказала, "каков привет — таков ответ", проклятые црушники, но больше этого не повторяла. У нас стиль такой – шифроваться и маскироваться, хотя нам гадости делают совершенно открыто.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press

Вон, во Вьетнаме с президентской встречей недавно прокатили, хотя явно что-то обещали. И ничего, мы даже не предприняли демарша. Может лидеры просто не сошлись характерами, сначала встречались, а потом перестали – что поделаешь. Может придирчивому Трампу красавчик Си больше нравится. О вкусах не спорят, хотя осадок конечно остался.

Но возвращаясь к нашей Терезе, доброй как ее тезка, легендарная монахиня мать Тереза, хотя и немилосердной к нам, можно отметить, что она дала нам луч надежды. Упомянула, что если Россия будет играть по правилам, то не будет новой холодной войны, конфронтации и прочих неприятностей. Никто этого не хочет, так что надо быть как все и присоединиться к западной коалиции, в широком смысле этого слова. Как в фильме про Мюнхгаузена, когда баронесса с друзьями приглашала заблудшего супруга "присоединяться" и признать, что чудес не бывает, надо дескать быть как все. А иначе придется совершить какой-нибудь подвиг, и неизвестно, чем все это кончится. С Крымом вышло, с "зелеными человечками", с Сирией, а дальше все будет сложнее. Можно и шею свернуть.

Злые языки намекали, что и сама оригинальная мать Тереза была вовсе не милосердной, а жестокой и скупой бабой, работавшей на показуху и давившей на жалость публики. А об английских интригах у нас говорили сакраментальное "англичанка гадит" еще в дореволюционное время. И теперь понятно, что именно имелось ввиду. В чем только Британию не обвиняли — и в смерти государя-реформатора Павла I, и в приходе к власти Горбачева, последнего советского цезаря, оказавшегося нестойким большевиком, и в активной роли в кавказских горячих событиях. Еще покойница Мэгги Тэтчер живо интересовалась, уйдет ли Путин, не откажется ли он от участия в выборах. И ее преемница Тереза, как видно, гнет салазки в ту же сторону – за руку здороваться при личной встрече еле заставили.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Да и простые, так сказать, рядовые граждане, не лучше. Рядовой актер из "Хоббита" Стивен Фрай все катил на нас баллон за нарушение прав геев. И другой актер, который Гэндальф, все о том же пекся. И британские борцы с допингом очень активны в проверке россиян — именно они этим занимаются, пока РУСАДА никак не восстановят в правах после скандала, и призывают не пускать сборную РФ в Южную Корею. Одним словом, борцы против мрака, за правду и права человека во всем мире.

Недавно, по историческим меркам, Британия была той самой великой империей, над которой никогда не заходило солнце. Там привыкли мыслить широкими категориями, будучи вынужденными жить в узких рамках нынешнего острова. Мыслят местные аналитики и политики в масштабах всей цивилизации. Пока там, в Америке, что-то мямлят и попустительствуют, британская бульдожка дает жесткий отпор врагу. Мало размещать военных в Польше и Прибалтике, мало проводить учения – нужно еще убить морально. Показать, так сказать, человеку всю глубину его падения, раскрыть ему глаза. Ну что нам на это ответить? Только крепить ряды и конечно выпускать на арену своих активных дам – Ксюшу Собчак, Катю Гордон и прочую бабью гвардию. Не помогут – так хоть развлекут публику в рамках широко рекламируемого импортозамещения. 

16 ноября 2017, 20:44

комментарии

Политика

Трампа сгубила бутылка (видео)
Киев призвал к диверсиям против "подлого" Лукашенко
Путин сделал Порошенко предложение
Собчак водит за нос своих избирателей

Шоу-бизнес

Украинскую патриотку Ротару заказали в центре Москвы
Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео
Толпа оголтелых подростков набросилась на звезду "Моей прекрасной няни"
Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику

Проишествия

Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг
Скончалась известная российская актриса
В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата

Lifestyle

В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
Происшествия

Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг

Он выложил запись на своей странице в соцсети
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове

Фото артистов в провинциальном кафе произвело фурор
Шоу-бизнес

Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео

Девушка была в излишне обтягивающем костюме
Регионы

Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл

В машину въехал КАМаз

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила 68-летнего Ричарда Гира
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала

Спорт

Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву
Российские футболисты признаны худшими на ЧМ-2018
"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина

Регионы

Завистливая няня убила мать троих детей
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
Мошенница полтора года прятала труп матери ради пенсии
Пенсионер избил напавшего на него внука
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru