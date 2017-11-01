Странная смерть героини Майдана

Вечером 30 октября одиозный нардеп Антон Геращенко в своем фейсбуке сообщил, что под Киевом смертельно ранена Амина Окуева – жена Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на Владимира Путина. Осмаев также известен как командир батальона, который воевал на востоке Украины против ополчения Донецкой и Луганской народных республик.

Казалось бы, убийство и убийство. Сейчас на Украине взрывы и выстрелы звучат регулярно, и едва ли не каждый день приходят сообщения об убийствах, покушениях и прочих напастях, которые не оставляют без внимания киевские власти. Но в данной истории что-то пошло не так…

Обычно, если на Украине кого-то убивают или взрывают, то почти сразу же в СМИ утекают кадры с видеокамер, в сети появляются фотографии тел. Так было и при убийстве Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, последнего покушения на депутата Игоря Мосийчука. Да и во время прошлого покушения на Осмаева украинские СМИ публиковали и фото машины со всех ракурсов, и тело убитого нападавшего, и его паспорт.

Вообще, любое громкое покушение на Украине всегда снято камерами видеонаблюдения, зеваками на мобильные телефоны и так далее. Тут же полная противоположность.





После заявления скандально известного нардепа Антона Геращенко,к месту происшествия подтянулись журналисты, но все было оцеплено, судя по всему, очень далеко. Тела убитой Окуевой никто не видел. Журналисты опубликовали фото обстрелянной машины, но опять-таки, это был вид снаружи – пять пулевых отверстий в двери с достаточно плохой кучностью.

Сложно судить по фото, но только одно отверстие находится примерно в том месте, где может быть человек. Но при этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявил, что Окуева получила пять ранений, одно из которых оказалось смертельным. Вероятно, речь идет о ранении в голову.

Ее муж так и вовсе якобы получил только одно неопасное ранение в ногу. Впрочем, раненого Осмаева пока тоже никто не видел – он якобы находится в больнице под охраной.

Стоит заметить, киллеры на Украине не стесняются стрелять и взрывать в центре Киева. И делают это достаточно успешно, если можно так выразиться. А тут покушение за городом, стреляли-стреляли и не во всех попали. Опять какая-то неувязочка.

Дальше – еще больше странностей. Тот же Антон Геращенко 31 октября в своем фейсбуке написал, что "родные и близкие забрали останки Амины из Васильковской районной больницы для захоронения по мусульманской традиции". Где она похоронена, никто не знает. И это человек, которого считают героиней Майдана, участницей АТО и вообще активисткой. Тоже как-то не вяжется.

Обычно в современной Украине в таких случаях устраивают и коленопреклонения вдоль дорог, гроб на Майдан приносят и рассыпают над ним проклятия в адрес "врагов Украины". А тут ни тела, ни похорон с воинскими почестями, ни траурного балагана на Майдане. Не по-украински как-то. Похоже на инсценировку.

Собственно, сама Амина Окуева была сплошной инсценировкой. Как выяснили украинские СМИ, на самом деле Окуева была одесситкой Анастасией Никифоровой. Ее отец – Виктор Никифоров – до 2008 года руководил одесским Музеем западного и восточного искусств и был уволен из-за пропажи картины Караваджо "Поцелуй Иуды". Как и водится на Украине, популярность девушке принес Майдан, с которого и началась ее карьера, связанная с украинскими добровольческими батальонами.

Впрочем, важна не ее карьера, а то, что один опыт перевоплощения одесситки в чеченку уже был. Не исключено, что новый образ стал не нужен или опасен. Те же СМИ пишут, что якобы спонсоры Осмаева были "очень недовольны тем, куда уходят деньги". Так что, кто знает: может, гражданка Никифорова-Окуева уже привыкает к новому имени и фамилии.

А тем временем, тот же самый Антон Геращенко заявил, что именем Амины Окуевой на Украине назовут закон о защите свидетелей. Если версия об инсценировке покушения окажется верной, то стоит признать – у Геращенко хорошее чувство юмора.