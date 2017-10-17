Бомж-маркетинг в стиле "Матильды"

В соцсетях опять буянят. Режиссер Быков написал покаянное письмо, а его обвинили в самопиаре в стиле "Матильды".

Если честно, что для меня всегда существовал один режиссер по фамилии Быков. Тот самый, который снимался с юной Кристиной Орбакайте в "Чучеле" и играл роль профессора в страшном фильме "Письма мертвого человека" про последствия ядерной войны.

Оказалось, есть еще один режиссер. Юрий Быков. Снимает сериалы. И вот он снял сериал "Спящие" про героев-чекистов нашего времени, о том, как сотрудники ФСБ предотвращают "оранжевую революцию" и выявляют продавшуюся западу пятую колонну. Разумеется, на режиссера тут же накинулся "креативный класс" – некоторые, думается, узнали себя в антигероях сериала. На что режиссер написал "покаянное" письмо в жанре признаний 37-го года: дескать, простите меня, лучшие умы страны, за то, что я внес свой вклад против победы оранжевой революции. Впрочем, понятна ирония этого письма, его нарочито стилизованный стиль и что режиссер никуда не уйдет.

Но речь не об этом. В дело вмешались и те, кого на этом пиршестве взаимообвинений не особо ждали. Например, в своем фейсбуке я сегодня утром прочел, что вот и режиссер Быков пошел вслед за "Матильдой" и рекламирует свой сериал скандальным методом.

"Матильда" не была первой. Это явление в среде маркетологов называется бомж-маркетинг. Его задача получить вокруг события большой резонанс в соцсетях, выходы в СМИ, комментарии лидеров мнений – и все это за три копейки.

Приведу наиболее известные примеры.

Сентябрь 2012 года. Галерея Марата Гельмана провозит выставку "Духовная брань" на Винзаводе. Об этой выставке ни узнал бы ни один человек за пределами узкой аудитории любителей такого искусства, если бы у входа не появились казаки и "православные активисты" во главе с Энтео. Они заблокировали вход на выставку, об этом написали информационные агентства. Вскоре там уже были полиция, блогеры Варламов и Адагамов, ЛГБТ-активисты, журналисты. О выставке, точнее о якобы имевшем месте противостоянии мракобесов-казаков и сторонников всего прогрессивного писали и говорили все рукопожатные и не нерукопожатные. Хайп удался.

Или вот октябрь того же года. Место действия Ростов-на-Дону, где должна пройти опера "Иисус Христос – суперзвезда". Там опять некие якобы православные активисты пишут в прокуратуру и организаторам, что вся православная общественность против. Идущая ни шатко ни валко продажа билетов приостанавливается (еще один инфоповод для СМИ), прокуратура говорит, что проведет проверку, но ничего незаконного тут нет (еще один инфоповод). Следующий инфоповод дает уже Ростовская епархия, которая говорит, что не знает никаких православных активистов, никто не согласовывал письмо и что, самое главное, церковь вообще всеми руками за эту постановку, так как в 80-е рок-опера привела в религию много людей. Итог таков – о ростовской постановке писали и говорили все СМИ – даже на федеральном уровне. Провальный по первым итогам продаж спектакль прошел с аншлагами.

Или вот современный пример. Скандальный Герман Стерлигов не стал проводить гей-парад у своих магазинов (геи у магазина Стерлигова – это как казаки на выставке Гельмана), а просто повесил соответствующие таблички: таким-то вход запрещен. Разумеется, эпажатные правила посещения магазина вызвали кипение возмущенного разума у определенных слоев. Но волна хайпа, надо полагать, стала спадать и недавно появилось новое сообщение, что Стерлигов уволил продавщицу, которая напоила квасом лицо нетрадиционной ориентации.

Кстати, Стерлигов дискриминирует в своих магазинах не только людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и, например, немного выпивших. Но за выпивох прогрессивная общественность почему-то не вступается. Ладно. К выводам.

Первое. Если вы видите, как либералы атакуют нелибералов или еще какие-то антагонисты что-то внезапно начали обсуждать c пеной у рта, то вам что-то рекламируют. Тут же даже не надо торговать своими убеждениями – тут люди как бы свое мнение в нужном месте и в нужное время. Их задача поднять хайп, а там уже и СМИ напишут о скандальчике.

Второе. В этом году наша страна отмечает 100-летний юбилей образования органов госбезопасности. Поэтому будет еще много добрых фильмов, праздничных концертов и других поздравлений деятелей культуры в честь всех тех, кто стоял на страже безопасности страны, начиная с образования ВЧК в далеком 17-м году. И пусть кино об их нелегком и опасном труде увидят как можно больше зрителей.