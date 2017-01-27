Госдума 7.0: заметки диванного критика

Российское общество становится все более политизированным – в хорошем смысле этого слова. Если раньше любая инициатива парламентариев вызывала вялую критику со стороны диванных экспертов и оппозиции, быстро переходящую в апатию, то в последние несколько месяцев почти каждый внесенный в Госдуму законопроект сопровождает бурное общественное обсуждение. А это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.

Бить или не бить? Не бить, конечно. Только вот мудрый народ давным-давно пришел к заключению: не надо зарекаться – ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от других жизненных неприятностей. Вот, к примеру, выведет из себя подросток очередной двойкой или зафиксированной в дневнике жалобой Марьиванны уставшего на работе отца. Тот, не найдя более убедительных доводов, выпишет сыночку порцию ремня. А подкованный в юридических вопросах и обиженный на несправедливую судьбу отпрыск зайдет в ближайшее отделение полиции, продемонстрирует экспертам филейную часть со "следами насилия". И отправится незадачливый папаша на пару лет в места не столь отдаленные, совершенствовать свой моральный облик.

При этом сосед, который наставил тому же юному юридическому дарованию фингалов в борьбе за место на лавочке, преспокойно посиживает на солнышке в обнимку с "полторашкой" слабоалкогольного напитка. И максимум, что могло грозить фанату "семок" (это если бы об инциденте узнала полиция) – штраф или 15 суток общественно полезных работ. Где тут баланс, спрашивается?

Теле– и радиоведущим в последнее время тяжело приходится. Раньше как: выговорил без запинки слово "телекоммуникации" – и ты король эфира. А теперь каждый день появляются такие термины, что язык узлом завязывается. Вот, к примеру, "декриминализация". Легко? А попробуйте несколько раз подряд повторить.

Ну вот этой самой декриминализацией предыдущий созыв Госдумы и увлекся прошлым летом. Нет, декриминализировали-то по делу – только некоторые детали упустили. В итоге имеем то, что имеем – юридическую коллизию, сиречь противоречие. Мордобой на улице наказывается административно, а пощечина во время семейной ссоры – уголовно. Более того, причинение легкого вреда здоровью, даже с временной потерей трудоспособности – административное преступление. А побои в отношении близкого человека – уголовное. То есть, мужу (или жене – это как получится) выгоднее "добить" оппонента: тогда насильник отделается штрафом, а за шлепок можно и сесть.

Но широкая общественность (преимущественно женского пола и оппозиционной направленности) в эти тонкости вникать не стала. Прочитав заголовки, она сделала вывод: "Побои узаконили! Страну ждет всплеск семейного насилия!" Ну, все как обычно. Особенно популярен тезис "теперь мужья начнут избивать жен". При этом как-то забывается, что русская женщина – это вам не какая-то европейка или американка. Она, в перерывах между ловлей скачущих коней и тушением горящих изб, может так мужу навалять за мелкий прокол – мало не покажется!

Словом, устранила Госдума образца 7.0 юридическую коллизию. Причем вся эта "декриминализация" касается только первого случая побоев – независимо от того, дрались ли случайные прохожие на улице или муж с женой дома. Не сможешь сдержать свой гнев во второй раз – точно сядешь. "Я сказал!" ©









