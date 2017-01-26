Как вести себя родителям при выборе института для ребенка

Все родители в определенный момент должны помочь своему ребенку сделать выбор: в какой ВУЗ пойти учиться и какой профессии посвятить свою жизнь. Еще Конфуций писал: "Выберите работу, которую вы любите и вам никогда не придется работать". Возможно, во времена известного мыслителя и философа так и было. Но сегодня выбор будущей специальности и учебного заведения, где ребенок получит все необходимые для нее знания, дело важное и волнительное, от этого зависит будущее наших детей.

Как часто мы сталкиваемся с проблемой выбора? Буквально каждый день. Что надеть на работу, что съесть на обед, что купить в подарок любимому, в какой цвет покрасить обои? Сколько сил, времени и энергии, порой, это отнимает, а у некоторых даже провоцирует стресс. Что уж говорить о таком важном моменте, как выбор дела всей жизни? Когда дети переходят в старшие классы, этот вопрос становится особенно актуальным, ведь ошибиться, как нам кажется, нельзя! Это и деньги, и нервы, и неудачная судьба. И, хотя, в последнее время, все чаще мы видим примеры бесполезного образования, а значит впустую потраченных усилий, моральных и материальных, все равно надеемся, что именно наш ребенок выучится на отличного специалиста и сделает блестящую карьеру.

Так как научить ребенка выбирать? Начнем с того, что кто у вас в семье принимает решения? Кто выбирает ребенку кружки? Друзей? Вы или он сам? Один мудрец сказал: "Если хотите развалить дело, поручите его сразу двоим". Если вы вдруг обнаружили, что ваш отпрыск ничего не хочет и не может, посмотрите, может быть вы сами хотите за него? А у него так и не возникли желания учиться? Может быть, у него в семье до сих пор роль "маленького", "младшего"? Если у вас старшеклассник, и вы обнаружили его беспомощность только сейчас, начинайте постепенно отдавать ответственность за его дела ему. Так вы выигрываете оба: вам точно станет легче, а он почувствует себя увереннее.

Наши подростки требуют свободы, но часто совершенно не готовы нести ответственность за нее.

Хорошо, когда у ребенка есть домашние обязанности – домашние животные, помощь с младшими, уборка. Это воспитывает ответственность и привычку заботиться о других. Характер вырабатывается, когда ребенок дает слово и держит его, и прежде всего это актуально по отношению к самому себе. Если ребенок умеет делать выбор и нести за него ответственность, ему проще будет с выбором профессии.

Стоит помнить, что выбор жизненного пути зависит не только от способностей, задатков и умений, но и от характеристик мышления: как ребенок думает, как решает задачи, относится к трудностям. Неплохо бы на этапе выбора обратиться за консультацией к психологу, он поможет ребенку разобраться в себе, избавиться от страхов и сомнений, мешающих формированию здоровой личности.

Например, у ребенка с хорошо развитым абстрактным мышлением резко возрастают возможности в освоении любых наук и сфер деятельности, в решении жизненных задач. Гуманитарная специализация (филология, журналистика, искусствоведение) требует хорошо развитого понятийного мышления. Чтобы добиться успеха в общественных науках (истории, философии, социологии, культурологии, юриспруденции, консалтинге) необходимо развивать интуитивное понятийное мышление, осведомленность, а также образный синтез и абстрактное мышление. В сфере экономики важно иметь хорошо развитые понятийное интуитивное мышление, математическую интуицию и абстрактное мышление. Успехов в управленческой деятельности добиваются люди с хорошей оперативной памятью, практическим интеллектом, а также имеющие математическую интуицию, интуитивное понятийное мышление и образный синтез. Для успешного овладения иностранными языками, прежде всего необходимы структурное мышление, оперативная память и интуитивное понятийное мышление.

Профориентационное консультирование поможет понять сначала какой тип профессии ближе вашему ребенку. Замечательно, когда у детей есть интересы и хобби, которые потом могут стать профессий. Если есть такая возможность, хорошо познакомить ребенка с настоящими профессионалами своего дела, которые могут интересно рассказать о нем. Школьные педагоги также могут заинтересовать своим предметом, который в дальнейшем может стать делом всей жизни. Профессиональным самоопределением стоит заниматься уже с 7-го класса, в 9-м это становится еще более актуальным, так как надо решать в какой профильный класс лучше идти. Даже в 11-м классе не поздно еще решиться все изменить.

Существует множество мифов о трагедиях непоступления – армия сломала жизнь, о том, как человек не достиг своей мечты и стал работать дворником и так далее. Причем, это касается не только непоступления в "заветный" вуз, но и ситуации, когда выбранный вуз или профессия оказались неинтересными. Очень трудно в 16-17 лет сделать какой-то выбор раз и навсегда. В силах родителей превратить эту проблему в новые возможности: подобрать несколько запасных вариантов, тем самым исключив стресс от непоступления в желанный вуз. Рассмотреть возможность перехода на другую специальность или факультет в этом заведении или перевод в другой вуз. А также практически в каждом ВУЗе есть возможность одновременно закончить два факультета, то есть получить две профессии. И, наконец, получив одно высшее образование, поработав по специальности и обнаружив, что хочется заняться чем-то другим, можно освоить другую профессию.