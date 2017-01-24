Порошенко готовит военную провокацию на февраль

Дональд Трамп уже официально стал президентом США. Мир посмотрел инаугурацию, на красавицу-жену нового американского лидера, узнал о его первых указах после вступления в должность. Однако списывать со счетов Барака Обаму рано.

Он оставил после себя тяжелое наследство в виде санкций и нерешенного украинского вопроса. И Киев уже совсем скоро может преподнести неприятный сюрприз и диаметрально изменить и тон, и предполагаемый вектор переговоров между Кремлем и новым хозяином Белого дома.

В пятницу, 20 января, помимо инаугурации президента Трампа, в восьми тысячах километрах восточнее произошло еще одно важное событие. Глава совершенно другого государства – Петр Порошенко – принял решение о закрытии кондитерской фабрики Roshen в Липецке. Официальная версия прекращения работы предприятия высказана очень невнятно. Вроде как производство упало в три раза, а продать фабрику из-за наложенного ареста невозможно.



Однако осенью прошлого года на форуме "Валдай" Владимир Путин на вопрос об инвестициях Петра Порошенко ответил, что "фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль, и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом ее за границу". Сама кондитерская компания подтвердила, что все действительно неплохо. "За период 2014-2016 годов корпорация Roshen получила и вывела в Украину 72 062 721 доллар дивидендов от работы липецких активов. С этой суммы в бюджет Украины было выплачено 125 628 466 гривен в качестве налогов. Остальные деньги системно вкладываются в благотворительные проекты и инвестируются в развитие производства в Украине", – говорится в сообщении компании.



И вдруг закрытие фабрики. По сути, убийство курицы, которая принесла за три года золотых яиц на 72 миллиона долларов. Совпадение? Рассматриваем другие события в стране.

17 января этого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии погранслужбы внезапно делает шокирующее заявление, что украинским пограничникам вскоре предстоит вернуться на участок границы, который сейчас находится под контролем ДНР и ЛНР. "Я уверен, что перед нами возникнет задача прямо сейчас, в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы... Это не мое пропагандистское заявление или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться", – сказал Аваков. Весьма неожиданное заявление для министра, который в основном занимался вопросами формирования новой украинской полиции и закупкой гибридных автомобилей для патрульных. Но не будем забывать, что Аваков – один из "ястребов" украинской политики, который вместе с Турчиновым, Яценюком, Парубием выступает за силовое решение конфликта на востоке Украины.

Ранее визит в Киев всего за четыре дня до инаугурации Трампа совершает вице-президент Джо Байден. Все эксперты были единодушны: он напоследок проинспектировал своих ставленников в Киеве и оставил им напутствия на будущее. Стоит отметить, что непосредственно перед Новым годом – 30 и 31 декабря – Украину посетила парочка американских "ястребов" – республиканцы-сенаторы Джон Маккейн и Линдс Грэм. 31 декабря Порошенко их даже свозил в Мариуполь на линию фронта, где растроганный Маккейн заявил о ситуации в Донбассе следующее: "В 2017 году мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли".

Далее. На восток Украины с нового года активно перебрасываются так называемые ветераны АТО. Проводит эту операцию тоже "ястребиное крыло" украинской политики – фракция "Самопомощь". Информационным рупором выступает депутат Рады и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, имеющий опыт формирования "добровольческих батальонов". И этот опыт, похоже, вновь востребован. Опытные бойцы перебрасываются на восток под видом гражданских волонтеров.

Переправка военных, правда, проходит под прикрытием лозунга борьбы с контрабандой с "оккупированными", как называет Киев, территориями ЛНР и ДНР. Понятно, что тема надумана, ни о какой контрабанде внутри страны речи идти не может. Только если Украина признает независимость Донецка и Луганска.

И последнее. В феврале Украину отключат от интернета. Это случится 3, 11-12 и 20 февраля. Повод тоже странноватый: якобы провайдеры будут протестовать против высоких цен за размещения на столбах передатчиков 3G и 4G. Вообще, Украина не первая страна, где была введена связь 3G и 4G, но нигде это не приводило, в том числе и в России, к каким-то конфликтам из-за стоимости размещения оборудования на столбах. Зато украинцы активно "потребляют" новости в российском сегменте интернета. В зависимости от сайта, доля украинских пользователей может колебаться от пяти до 15 и более процентов. Это много. Если же украинцам отключить интернет, то у них останется только один канал получения информации – полностью управляемое государством украинское ТВ.

Вернемся к геополитике. Трамп в своей инаугурационной речи дал понять, что для него важными являются решения внутриамериканских проблем. О внешней политике он высказался очень кратко: мы не будем тратить деньги за рубежом, не будем лезть в чужие дела, но постараемся быть примером для остальных, только исламский терроризм сотрем с лица земли. Если это будет реализовано, то Украина перестанет быть важным элементом общемировой политики. Вернуть ее туда Порошенко может только одним способом – начав активные боевые действия на востоке страны. Это вновь выведет его на уровень переговорщика с Путиным и Трампом, да и президентам России и США придется начинать внеплановое общение по весьма проблемному вопросу, к которому их кто-то очень умело подтолкнул (или даже столкнул лбами).

А что же на Украине? Порошенко сжигает последний мост, который связывал его с Москвой, перед этим пообщавшись с уходящим в отставку вице-президентом США. Министр внутренних дел Аваков и американские сенаторы-"ястребы" как под копирку говорят одно и то же – "прогоним врага в 2017 году" – и вдохновляют украинских военных на скорые боевые действия. На восток страны перебрасывают имеющих боевой опыт добровольцев. В стране запланировано отключение интернета. Время действия – февраль.

