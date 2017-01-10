Вновь Россия, и президент Путин в частности, – в новостных лентах информагентств всего мира. Американская разведка обнародовала незасекреченную версию доклада о кибератаках, которые якобы проводил некий румынский хакер Guccifer 2.0 по указке Владимира Путина с целью подрыва репутации Хиллари Клинтон и обеспечения победы Дональда Трампа.

В отчете отмечено, что нацразведка США "с высокой долей уверенности" считает, что российский лидер и правительство "явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства". Далее американские спецслужбы пошли еще дальше, заглянули в будущее и с той же "высокой долей уверенности" предположили, что Россия может использовать "полученный опыт" для дальнейшего влияния не только на США, но и на другие страны.

Собственно единственное доказательство "вмешательства" в выборы и есть та самая "высокая доля уверенности" американской разведки... Проглядывается некая аналогия с докладом WADA об употреблении допинга российскими спортсменами, в котором Россию обвиняют в государственной системе применения и сокрытия употребления допинга. Поверхностные факты, основанные только лишь на неубедительных показаниях трех человек, просто-напросто предавших собственную страну.

"Высокая доля уверенности" американской разведки во вмешательстве России в выборы президента США, к слову, не впечатлила избранного в итоге Дональда Трампа, который ознакомился наряду с Бараком Обамой и с засекреченной частью доклада и исключил влияние кибератак на исходы выборов.

Складывается впечатление, что уходящая американская администрация бьется в агонии и отчаянно пытается максимально испортить отношения с Россией и усложнить Трампу задачу по их налаживанию. И, как верно ранее отметил Владимир Путин – проигравший всегда ищет виноватых на стороне.