Geely Monjaro: новый флагман

Новый премиальный кроссовер от китайского автопроизводителя Geely. Да-да, тех самых, что когда-то купили концерн Volvo, кстати. Получилось ли у них взять от шведов самое лучшее – узнаем в этом обзоре!



КАК ВЫГЛЯДИТ

На сайте Geely рядом с фотографией флагманской модели нескромно красуется надпись “Monjaro это космос”. И вы знаете, я даже не хочу спорить. Выглядит автомобиль и вправду космически. Но вот давайте начистоту: чьи гигантские уши растут из дизайна автомобиля? Какая марка вспоминается, когда смотришь на вогнутую решетку радиатора и слегка закругленный силуэт с жесткой плечевой линией? Конечно же ту, которую Geely приобрел десять лет назад. Volvo.

Давайте начистоту. В этом я не вижу ничего зазорного. Тупого копирования дизайна не обнаружено, а некоторые удачные детали почему бы и не применить, если это твой бренд? К тому же, здесь используется совместная платформа с кроссовером Volvo XC40, кто также не могло сказаться на внешнем виде.

Светодиодная оптика, красивая цветовая гамма, спрятанная выхлопная труба. Кстати, слабость к неоправданному размещению дополнительных выхлопных отверстий – маркетинговая слабость дизайнеров из Поднебесной, поэтому каждый раз, когда при мощности меньше 249 лошадиных сил количество труб не превышает одну штуку, я считаю проявлением невероятного такта и вкуса. Вот честно-честно.

КАК ВНУТРИ

Кожзам, алькантара и имитация ручной отстрочки. Все это не выводит ценник на машину в запредельные заоблачные дали, но в то же время создает ощущение престижности. Эту машину приятно трогать (привет кинестетикам).

Сидеть в ней тоже приятно, кстати. Опустив сиденье максимально вниз, можно получить неожиданную для кроссовера глубокую посадку, хотя для высоких водителей регулировки руля может немного не хватить (но с моими 170 см роста это не моя проблема, как вы понимаете). Сами сиденья удобны и находятся в прекрасном балансе жесткости и упругости, который сказывается в дальних поездках. Массаж бы еще сюда, конечно…

Давайте перейдем к мультимедийке. Здесь не один экран, не два, а целых три! Приборная панель, центральный блок и экран для пассажира (ну или для водителя, если у него длинные руки). При помощи гибких настроек на разные экраны можно выводить практически любой контент – от настроек звука до полноценного кино. Все что угодно, лишь бы пассажир не мешал рулить, правильно?

Вот чего здесь действительно не хватает, так это Apple CarPlay. Есть приложение, которое позволяет перенести экран телефона на экран бортового компьютера (проще говоря, отзеркалить), но это уже совершенно не то. К тому же, телефон придется держать включенным, и в горизонтальном состоянии.

Главная ценность CarPlay для меня в том, что можно вывести навигацию на экран в машине и заниматься своими делами в телефоне, не боясь пропустить нужный поворот. Поэтому возможность прошить бортовой компьютер и установить яндекс.навигатор непосредственно в систему для меня является вполне достаточным оправданием. Появятся ли, правда, после этого дополнительные глюки, науке пока неизвестно.

Что еще можно сказать про салон Geely Monjaro? Большое пространство для задних пассажиров, очень футуристично-симпатичный дизайн, стойки, не закрывающие обзор и шайба для управления АКПП. За интерьер уверенные 5/5.

Ах да, и это одна из лучших машин в классе по шумоизоляции.

КАК ЕДЕТ

Если не брать электрические автомобили, из всего китайского автопрома Geely мне больше всего нравится по езде. Думаю, без партнерства с Volvo здесь не обошлось, как считаете?

В любом случае, разгон 7,4 среди всех умеренно стартующих автомобилей, наводнивших российский рынок, вполне себе выделяется. Коробка, как и на Tugella и большинстве современных Volvo – 8-ступенчатый автомат Aisin. Переключения происходят как по маслу (интересно, в случае с коробкой передач это считается каламбуром или нет?), старт бодрый, переход на пониженную практически моментальный.

Рулевое управление тоже очень острое и чувствительное. Даже не знаю в чем можно было бы поругать этот автомобиль. Ну разве что коллеги ругают авто за “недостаток спортивности” управления, чего я, если честно, не заметил. Ау! Это кроссовер вообще-то. Ему место в городе и пригороде, а не на кольцевом треке!

КАК ЗВУЧИТ

Из всех оставшихся на российском рынке производителей штатной акустики, Bose самый звучащий. Богатый деталями верх и собранные, но не слишком обезжиренные низы. В автомобиле разместилось 10 динамиков, и единственное замечание, которое у меня нашлось – то, что интерфейс управления звучанием можно было бы сделать компактнее, чтобы все три ползунка эквалайзера помещались на одном экране.

КАК ГИТАРА

Инструмент разместился в багажнике легко и комфортно. Места для багажа здесь аж 562 литра, без учета складываемых задних сидений, под полом размещается докатка и ниша для канистры с омывайкой. В целом, грузовыми способностями Geely Monjaro я более чем доволен.

ВЫВОДЫ

В условиях быстро меняющейся обстановки на автомобильном рынке, Geely Monjaro очень точно попал в запросы рынка: цена, качество и набор функционала здесь на высоте. Технологичность, высокое качество и вполне себе ощутимое удовольствие от вождения остаются в памяти после первой же поездки.

Начальная цена автомобиля 4,5 млн. рублей.