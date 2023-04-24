О времена, OMODA!..

Omoda C5 это компактный кроссовер автоконцерна Chery, выведенный в отдельный сегмент. Комфортный салон, средняя динамика на трассе и очень красивая решетка радиатора. Что еще нужно знать об этом автомобиле? Читайте дальше!



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Футуристично. Узкие фары вкупе с уже упомянутой решеткой создают впечатление, что автомобиль приехал к нам из той эпохи, где "там куда мы отправляемся, дороги не нужны!" Профиль тоже впечатляет: обтекаемые стремительные линии, слегка заниженная к корме крыша и конечно же красные саппорта – все это обещает невероятные приключения на дороге. Так ли это? Давайте посмотрим дальше.

Сзади автомобиль тоже красив, хоть двойной выхлоп и является обманкой, и реальная система выхлопа спрятана за бампером. Светодиодные фонари, собранные в уже ставшей традицию кормовую линию, выглядят замечательно.

КАК ВНУТРИ:

Внутри OMODA C5 роскошна. Странно, что на руле красуется надпись Chery, но это, чтобы корни не забывали, видимо. Великолепно смотрятся и сиденья, и сдвоенный экран бортового компьютера. Обилие глянцевых панелей делают торпедо и консоль сборником отпечатков пальцев, но после мойки все это великолепие смотрится особенно красиво.

Подсветка салона тоже на высоте. Куча разных вариантов цветов и оттенков, несколько настроек яркости. Красота, да и только.

В передней части консоли расположена зарядка для телефона. На самом деле именно здесь она и должна быть, чтобы иметь возможность бегло посмотреть на экран. Apple CarPlay, впрочем, здесь работает как часы, в отличие от большинства представленных на российском рынке китайских автобрендов, где CarPlay либо отсутствует, либо требует диких шаманских плясок с бубном.

Кнопка, включающая экран и кнопка Home расположены не рядом с дисплеем, а аж на консоли. В первый раз ее пришлось долго искать. Нелогично.

В салоне полно места, и задние пассажиры чувствуют себя очень комфортно, без необходимости поджимать ноги даже если впереди сидит кто-то очень длинный. За счет этого, впрочем, пострадало багажное отделение, но об этом тоже немного позже. Сиденья удобные и посадка достаточно высокая. И водительское, и пассажирское сиденья регулируются по высоте, а также имеют не только обогрев, но и вентиляцию.

Управление климат-контролем сенсорное, и располагается на той самой глянцевой панели, где так легко остаются отпечатки пальцев.

Отдельное спасибо за шумоизоляцию. Дорожные шумы убраны практически в ноль, двойное акустическое стекло очень хорошо поддерживает тишину в салоне, да и двигательный отсек тоже прекрасно изолирован. Отличный элемент роскоши в автомобиле среднего ценового сегмента.

КАК ЕДЕТ:

Сначала о хорошем: подвеска настроена неплохо, и отлично отрабатывает мелкие выбоины, оставаясь при этом информативной. На этом все. Обратная сторона медали – излишняя валкость автомобиля, которая для меня явилась полной неожиданностью. Особенно при таком многообещающем экстерьере.

Ускорение тоже не на высоте: 147 лошадиных сил вроде могут составить конкурентное преимущество на дороге, но коробка-вариатор лишает любых шансов. Скучные 9,9 секунды до сотни – вот наш результат. И это по паспорту.

КАК ЗВУК:

Штатная акустика звучит лучше, чем я ожидал. Богатый мид-бас и собранные четкие низы, думаю, будут приятны поклонникам современной электронной музыки.

Эквалайзер трехполосный, с возможностью выбора типовых настроек в разных жанрах: джаз, поп, рок, а также загадочные "вокал" и "класс". Думаю, какие-то огрехи в локализации здесь еще остались.

КАК ГИТАРА:

А гитара в багажник просто не поместилась. Как я уже говорил, места в багажном отсеке осталось всего ничего, 378 литров. Чтобы отвезти гитару на концерт пришлось раскладывать задние сиденья. Что ж, мы не гордые.

ВЫВОДЫ:

Знаете, несмотря на некоторые недочеты, Omoda C5 мне понравилась. Дизайн на высоте, медийка тоже. Да и удобно в этом автомобиле сидеть. Обилие функций тоже впечатляет: от умного круиз-контроля с удерживанием полосы, до автоматического закрывания замков когда вы отходите от машины с ключом.

Цена на автомобиль стартует от 2 189 000 рублей, и это очень даже неплохой прайс за такую красоту, даже если машина не уезжает со светофора впереди всех.