Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского

Проблемы со здоровьем у Дроздова Тесты Скандал вокруг пластики Бони Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Четверг 31 августа

13:32Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно 13:17Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского 13:13"Прислуга выглядит шикарнее": внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил 12:16"Назвал меня полоумной старухой": Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту 11:16Подорожали: сколько теперь стоит букет для учителя ко Дню знаний 10:08Пришлось нанять охрану: Караулова стала жертвой преследования 09:52Умер народный артист России Валерий Егоров 09:25Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом 08:22Молодая жена Цекало без стеснения оголилась 06:23Принц Гарри рассказал о психологических травмах: и вот кто виноват 04:28Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок? 02:10Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю 00:24Что будет с заброшенными дачными участками? 22:28"С самого утра убираю": родившая Тодоренко отчаянно борется с фекалиями 21:57"Вплоть до пожара": в чем подвох проводки в дачном доме 21:10Многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь 20:22"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности 19:05"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги 16:48"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду 15:45"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер 15:02В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком 14:48"Лицо с футбольный мяч": Боня показала жуткие кадры после операции 13:53Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры 13:17"Кто из вас старше?": Кудрявцева ошеломила помолодевшим видом на фоне мужа 12:4416-летняя фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение 12:42"Наслаждаемся": Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой 12:12"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом 11:06Кто и за что дал Бузовой пинка за границей? 10:16Возвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 09:19"Напоминает червяка в навозной жиже": известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину 08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского

Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского
32
Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

Не успели автообозреватели пожаловаться на отсутствие полного привода у люксового кроссовера от Exeed (он же верхний бренд китайского Chery), как вот он, пожалуйста. Стучится в двери, хочет к нам в гараж. Запустим?

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Здесь ничего отличного от переднеприводной комплектации нет. Сочный красный цвет, кстати, притягивает внимание и вообще круто смотрится в унылой веренице черно-бело-серых автомобилей в летнем мареве московских пробок. Да и оттенок приятный, как ни крути.

Линия передней оптики, продолженная полоской с логотипом чуть ниже крышки моторного отделения, смотрится очень и очень достойно и дорого, а расположенная необычно низко решетка радиатора, перечеркнутая ребрами, выходящими в вентиляционные отверстия по бокам, поддерживают это дизайнерское решение. Анфас автомобиль практически безупречен.

Фото: Родион Газманов

В задней части используется уже ставшее традиционным решение соединить фонари полоской поперек крышки багажника. Таким же традиционным является китайское решение понапихать столько выхлопных труб в машину, сколько получится, а там уже трава не расти. Забегая вперед, сразу скажу, что на две выхлопные трубы эта машина точно не едет. А жаль. Впрочем, даже с этим небольшим хвастовством, корма Exeed LX выглядит прекрасно.

КАК ВНУТРИ:

Фото: Родион Газманов

Салоны у Exeed одни из лучших в классе. По крайней мере среди автомобилей, представленных на Российском рынке на данный момент. Интерьер строг, но некая вальяжность автомобиля, ну если не роскошного, то повышенного класса комфортности, здесь присутствует. Материалы отделки это кожзам, пластик и еще раз пластик, но комбинация текстур и цветов подобрана безупречно.

Фото: Родион Газманов

Очень симпатично смотрится усеченный руль, и на его фоне – двухсекционный экран бортового компьютера.

АКПП переключается при помощи небольшого джойстика, а посередине консоли расположено управление режимами езды, переключатель ручного тормоза и управление медиасистемой. Подключение Apple CarPlay работает как часы, да и сам бортовой компьютер шустр и удобен из за правильно проработанного интерфейса. Отметим, что и русификация практически не содержит “косяков”.

Фото: Родион Газманов

Места сзади здесь более чем достаточно, что нехарактерно для компактных паркетников, где колени у высокого человека как правило упираются в подбородок.

КАК ЕДЕТ:

Думаю, это главная часть обзора, так как больше всего меня интересовало именно поведение автомобиля после смены комплектации на полноприводную. И вот что я скажу: автомобиль едет заметно лучше. Замена вариатора на коробку-робот определенно сделала свое дело: переключения острые, своевременные и несмотря на то, что разница в разгоне до сотни составляет меньше половины секунды (0,3 даже) управлять автомобилем стало гораздо интереснее.

В обзорах автомобиля коллеги хвалят его за внедорожные качества, которые для паркетника очень и очень недурны, и позволяют LX проходить по трассам, где обычно и внедорожникам приходится изрядно попотеть. Клиренс в 19 без малого сантиметров позволит не бояться бордюров (если не считать тех, кто сейчас за эти бордюры штрафует), а наличие различных режимов движения поэкспериментировать там, куда не всякий паркетник сунется.

Фото: Родион Газманов

Тем не менее, две выхлопные трубы и красные тормозные саппорта в машине, которая разгоняется более чем за 10 секунд, – излишество. Хотя и красивое.
Отметим весь пакет ассистентов вождения, без которых я машину теперь даже не воспринимаю как машину. И 3D-парковка, и удержание полосы, и предупреждение о машине в слепой зоне, и активный круиз контроль: здесь есть все, что только было изобретено для водителя. Кстати, одна из камер в машине работает как видеорегистратор, так что последние часы поездки можно в любой момент вытащить со внутреннего диска машины.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Sony это очень и очень неплохо даже для премиального кроссовера. Густые (местами даже чрезмерно) басы отлично вписываются в современные треки тикток исполнителей, а вот для более строгой музыки я бы нижние регистры немного прибрал.

Небольшое “фи” за то, что три полосы эквалайзера не смогли уместить на одном экране, и приходится перелистывать.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Объем багажника в Exeed LX 412 литров, что чуть больше, чем у конкурента от Haval и чуть больше, чем у Geely Coolray. Сложив задние сиденья, получим 1113 литров и поедем на дачу за картошкой!
Гитара прекрасно разместилась в багажнике даже с опущенной шторкой, которая в поднятом состоянии позволяет перевозить весьма габаритные грузы.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Автомобиль мне понравился. Хоть он и не хватает с неба звезды при стартах со светофора, ездить на нем удобно и комфортно. И несмотря на то, что мечтающий взгляд мой уже давно и прочно устремлен в сторону электрических автомобилей, LX технологичен и современен настолько, насколько может быть современным бензиновый автомобиль.

Фото: Родион Газманов

При стоимости переднеприводной комплектации 3 млн рублей, полноприводная обойдется на 600 тысяч дороже. Даже если вы не ездите по загородному бездорожью в снег, полноприводная версия чувствует себя ощутимо бодрее на дороге. Стоит ли это дополнительных денег – решать вам.

Фото: Родион Газманов

31 августа 2023, 13:17
Фото: Родион Газманов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

JAC iEV7S: заряжай и поезжай

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности

В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности
Представители региональной власти предъявили условия автовладельцам. Северная столица переходит на новый уровень оплаты парковочных мест.

На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка

На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка
На юго-востоке российской столицы произошел инцидент.

В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами

В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами
В Москве произошло ДТП.

На каких автомобильных запчастях опасно экономить

На каких автомобильных запчастях опасно экономить
На некоторых автомобильных комплектующих опасно экономить.

Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов

Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов
О досуге ребенка в поездке следует подумать накануне, чтобы взять в дорогу все необходимое. Какой бы ни была ситуация, водителю нельзя отвлекаться на игры в процессе поездки.

Выбор читателей

29/08ВтрСемья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 30/08СрдВозвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 30/08СрдКто и за что дал Бузовой пинка за границей? 29/08ВтрПока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 29/08Втр"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 29/08Втр"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки