Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского

Не успели автообозреватели пожаловаться на отсутствие полного привода у люксового кроссовера от Exeed (он же верхний бренд китайского Chery), как вот он, пожалуйста. Стучится в двери, хочет к нам в гараж. Запустим?

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Здесь ничего отличного от переднеприводной комплектации нет. Сочный красный цвет, кстати, притягивает внимание и вообще круто смотрится в унылой веренице черно-бело-серых автомобилей в летнем мареве московских пробок. Да и оттенок приятный, как ни крути.

Линия передней оптики, продолженная полоской с логотипом чуть ниже крышки моторного отделения, смотрится очень и очень достойно и дорого, а расположенная необычно низко решетка радиатора, перечеркнутая ребрами, выходящими в вентиляционные отверстия по бокам, поддерживают это дизайнерское решение. Анфас автомобиль практически безупречен.

В задней части используется уже ставшее традиционным решение соединить фонари полоской поперек крышки багажника. Таким же традиционным является китайское решение понапихать столько выхлопных труб в машину, сколько получится, а там уже трава не расти. Забегая вперед, сразу скажу, что на две выхлопные трубы эта машина точно не едет. А жаль. Впрочем, даже с этим небольшим хвастовством, корма Exeed LX выглядит прекрасно.

КАК ВНУТРИ:

Салоны у Exeed одни из лучших в классе. По крайней мере среди автомобилей, представленных на Российском рынке на данный момент. Интерьер строг, но некая вальяжность автомобиля, ну если не роскошного, то повышенного класса комфортности, здесь присутствует. Материалы отделки это кожзам, пластик и еще раз пластик, но комбинация текстур и цветов подобрана безупречно.

Очень симпатично смотрится усеченный руль, и на его фоне – двухсекционный экран бортового компьютера.

АКПП переключается при помощи небольшого джойстика, а посередине консоли расположено управление режимами езды, переключатель ручного тормоза и управление медиасистемой. Подключение Apple CarPlay работает как часы, да и сам бортовой компьютер шустр и удобен из за правильно проработанного интерфейса. Отметим, что и русификация практически не содержит “косяков”.

Места сзади здесь более чем достаточно, что нехарактерно для компактных паркетников, где колени у высокого человека как правило упираются в подбородок.

КАК ЕДЕТ:

Думаю, это главная часть обзора, так как больше всего меня интересовало именно поведение автомобиля после смены комплектации на полноприводную. И вот что я скажу: автомобиль едет заметно лучше. Замена вариатора на коробку-робот определенно сделала свое дело: переключения острые, своевременные и несмотря на то, что разница в разгоне до сотни составляет меньше половины секунды (0,3 даже) управлять автомобилем стало гораздо интереснее.

В обзорах автомобиля коллеги хвалят его за внедорожные качества, которые для паркетника очень и очень недурны, и позволяют LX проходить по трассам, где обычно и внедорожникам приходится изрядно попотеть. Клиренс в 19 без малого сантиметров позволит не бояться бордюров (если не считать тех, кто сейчас за эти бордюры штрафует), а наличие различных режимов движения поэкспериментировать там, куда не всякий паркетник сунется.

Тем не менее, две выхлопные трубы и красные тормозные саппорта в машине, которая разгоняется более чем за 10 секунд, – излишество. Хотя и красивое.

Отметим весь пакет ассистентов вождения, без которых я машину теперь даже не воспринимаю как машину. И 3D-парковка, и удержание полосы, и предупреждение о машине в слепой зоне, и активный круиз контроль: здесь есть все, что только было изобретено для водителя. Кстати, одна из камер в машине работает как видеорегистратор, так что последние часы поездки можно в любой момент вытащить со внутреннего диска машины.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика Sony это очень и очень неплохо даже для премиального кроссовера. Густые (местами даже чрезмерно) басы отлично вписываются в современные треки тикток исполнителей, а вот для более строгой музыки я бы нижние регистры немного прибрал.

Небольшое “фи” за то, что три полосы эквалайзера не смогли уместить на одном экране, и приходится перелистывать.

КАК ГИТАРА:

Объем багажника в Exeed LX 412 литров, что чуть больше, чем у конкурента от Haval и чуть больше, чем у Geely Coolray. Сложив задние сиденья, получим 1113 литров и поедем на дачу за картошкой!

Гитара прекрасно разместилась в багажнике даже с опущенной шторкой, которая в поднятом состоянии позволяет перевозить весьма габаритные грузы.

ВЫВОДЫ:

Автомобиль мне понравился. Хоть он и не хватает с неба звезды при стартах со светофора, ездить на нем удобно и комфортно. И несмотря на то, что мечтающий взгляд мой уже давно и прочно устремлен в сторону электрических автомобилей, LX технологичен и современен настолько, насколько может быть современным бензиновый автомобиль.

При стоимости переднеприводной комплектации 3 млн рублей, полноприводная обойдется на 600 тысяч дороже. Даже если вы не ездите по загородному бездорожью в снег, полноприводная версия чувствует себя ощутимо бодрее на дороге. Стоит ли это дополнительных денег – решать вам.