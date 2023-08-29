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Вторник 29 августа

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В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности

В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности
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Представители региональной власти предъявили условия автовладельцам.

Северная столица переходит на новый уровень оплаты парковочных мест. Как передает "Царьград", в официальных документах уже стоят подписи уполномоченных лиц, а это значит, что изменения утвердили. Теперь счастливые обладатели авто в Санкт-Петербурге должны знать подробности предлагаемой услуги и разобраться с подводными камнями.

Со второго часа парковки можно оплачивать ее поминутно, но лишь путем СМС-сообщений или через приложение на телефоне. Если возникает необходимость внести деньги через кассу, паркомат или банкомат, о поминутной оплате парковки следует подумать заранее – она будет доступна, если оплатить ее одновременно с первым часом размещения машины на парковке.

29 августа 2023, 22:50
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

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Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru
Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru
Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru
Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru
Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru
Фото: Ирина Лавери, Dni.Ru

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