В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности

Представители региональной власти предъявили условия автовладельцам.

Северная столица переходит на новый уровень оплаты парковочных мест. Как передает "Царьград", в официальных документах уже стоят подписи уполномоченных лиц, а это значит, что изменения утвердили. Теперь счастливые обладатели авто в Санкт-Петербурге должны знать подробности предлагаемой услуги и разобраться с подводными камнями.

Со второго часа парковки можно оплачивать ее поминутно, но лишь путем СМС-сообщений или через приложение на телефоне. Если возникает необходимость внести деньги через кассу, паркомат или банкомат, о поминутной оплате парковки следует подумать заранее – она будет доступна, если оплатить ее одновременно с первым часом размещения машины на парковке.