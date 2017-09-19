Smart Brabus ForFour: автомобиль для городского щеголя

В нашей стране участники дорожного движения предпочитают не замечать малолитражки. Но со Smart Brabus этот номер не пройдет. Юркая, дерзкая, с узнаваемым значком престижного автомобильного ателье, она огрызается на всех приятным ревом заряженной турбины, заставляя окружающих считаться со своими запросами на городских улицах. И пусть эта малышка способна затеряться даже среди цветов – "зажигает" она как настоящий спорткар.

Модели Brabus стали самыми мощными автомобилями серии Smart. В коллекции Smart Brabus представлены ForTwo, ForTwo Carbio и ForFour. Редакции Dni.Ru на тест-драйв досталась модель ForFour, которая имеет 0.9 -литровый трехцилиндровый двигатель и 6-ступенчатую коробку передач. Мощность Brabus была увеличена с 90 до 109 л.с. Заряженный смарт разгоняется от 0 до 100 км/ч за вполне респектабельные 10,5 секунд, и может достигать максимальной скорости 180 км/ч. Вряд ли кто-то бы рискнул выжать больше из этой крошки... А благодаря весу всего в 1095 кг, при нажатии педали газа порой возникает ощущение, что на машине легко можно взлететь при попутном ветре. При такой прыти расход топлива у Smart Brabus относительно небольшой – 7 литров на 100 км.

Интерьер Smart Brabus, как и полагается, вовсю намекает на взрывной характер машины. Сиденья с усиленной боковой поддержкой, спортивный руль, и шильдики Brabus по всему салону.

Smart легкий и подвижный, ему не нужно сначала высовывать свой "нос", чтобы проверить возможность перестроения в соседний ряд. Эта машина вырывается из тесной пробки одним поворотом руля, а разворот на ней и вовсе можно выполнить вокруг своей оси, будто сидишь на офисном стуле.

Смарт влезает практически во все дорожные просветы, ему достаточно для парковки маленького клочка земли, а для движения – и половины полосы, что было особенно актуально в период летних московских раскопок. Однако в это же время стало ясно, что породистый Brabus любит лишь ровный асфальт городских улиц, и как погремушка звенит даже на небольших выбоинах и дорожных швах.





Прекрасная управляемость делала бы вождение этого автомобиля легким и непринужденным, если бы не одно "но": слабая звукоизоляция. Первые минуты ты наслаждаешься ревом турбины, потом начинаешь немного раздражаться, что необходимо повышать голос при разговоре с пассажиром или с абонентом, позвонившим по телефону. Ну а через час-полтора начинаешь чувствовать себя как во время взлета или посадки самолета – шумно, тряско, и голова болит. Но, с другой стороны, если к этому не готов, то, возможно, Brabus не для тебя.

Еще одна ложка дегтя была обнаружена в этой "баночке меда" в период жарких дней. Приходилось делать выбор: либо быстро ехать, либо охлаждать салон с помощью кондиционера. С одновременным выполнением этих двух важных задач Smart Brabus справлялся довольно неуверенно, что не удивительно при таком количестве лошадей под капотом.

Несмотря на обманчивый компактный вид, Smart Brabus просторный внутри. По крайней мере у водителя и переднего пассажира не возникало ощущения маленькой тесной коробочки. Тем не менее, не было ни одного человека в редакции, кто бы случайно не включил рукоятку дальнего света, буквально пять минут посидев за рулем. Что это было, мы так и не поняли – возможно, неудачное расположение рычага, слишком близко к ручке открывания двери.

Сзади места немного, но двоих пассажиров разместить получится. Не в пример некоторым другим спортивным автомобилям, в которых второй ряд сидений задуман лишь для провоза дамской сумочки.

Забавно и очень стильно на кожаной передней панели смотрятся пузатые воздушные сопла системы кондиционирования с логотипом smart.

У компактной городской машины, явно не предназначенной для дальних путешествий с семьей и чемоданами, оказался вполне функциональный багажник. В него легко поместится двухнедельный запас продуктов, который нужно привезти из супермаркета. Или пара сумок формата ручной клади.

ForFour Brabus рассчитан на молодого горожанина с приличным заработком, который готов заплатить от 1,399 миллионов рублей за очень стильный автомобиль, который, к сожалению, вряд ли будет часто покидать мегаполис.