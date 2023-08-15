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Вторник 15 августа

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На каких автомобильных запчастях опасно экономить

На каких автомобильных запчастях опасно экономить
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На некоторых автомобильных комплектующих опасно экономить. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Экономия на техническом обслуживании автомобиля всегда оборачивается или риском попасть в аварию, или лишними расходами в будущем, убежден специалист. Надо поддерживать в хорошем состоянии те системы и детали транспортного средства, которые обеспечивают безопасность движения.

"Нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью, то есть на шинах и тормозах. Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию. При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернется большими расходами в будущем. Аналогичная ситуация с кузовным ремонтом: коррозия – такая штука, что если она началась, нужно действовать немедленно", – цитирует Шапарина издание "Вести Подмосковья".

15 августа 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Sputnik✓ Надежный источник

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