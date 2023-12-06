Changan UNI-V: мечтать не вредно

Высокотехнологичный седан умопомрачительной внешности.

Перед нами легковой автомобиль Changan UNI-V от автоконцерна, в продаваемой линейке которого (и это в России, ребята!) более пятнадцати различных моделей, от маломерного седана до полноприводного пикапа!



КАК ВЫГЛЯДИТ

Вот тут я начинаю петь дифирамбы. Автомобиль просто сбивает с ног. Увидеть и умереть. В хорошем, конечно, смысле.

UNI-V изящен, красив и утонченно эстетичен. Крыша плавно опускается до самого спойлера, элегантно приподнимающегося при нажатии специальной кнопки или переходе в спортивный режим (о нем я напишу много-много чуть позже).

Низкая посадка, узкие фары и задние фонари и, пороги из пластика "под карбон", решетка радиатора с диффузным узором и, конечно же, два патрубка выхлопной системы. Дверные ручки плавно прячутся в корпус когда машина закрывается или набирает скорость. Красота! Ни убавить, ни прибавить.

К задней части кузов немного расширяется, что придает машине еще большую спортивную "породистость".

– "Милый, этот костюм меня полнит?

– "Что ты, дорогая, тебе очень идет!"

В общем, шутки в сторону: экстерьер у UNI-V на твердую десятку из десяти. Идем дальше.

ЧТО ВНУТРИ

Видите эту рыжую кнопку в самом центре торпедо? Мы к ней еще вернемся. А пока эстетствуем от аскетичного футуризма интерьера Changan UNI-V. Кстати, как во внешности, так и в конфигурации передней панели, мне все время чудится призрак Audi A7, но китайцы шагнули дальше. Приборная панель слегка удалена и частично спряталась за дисплей бортового компьютера. С точки зрения красоты – смело и красиво. С точки зрения полезности – вполне оправдано, так как для водителя обзор не перекрыт, а расположение бортового сенсорного экрана ближе делает доступ гораздо удобнее.

Все экраны четкие, яркие и отклик управления моментальный. Но это же двадцать первый век, по другому быть не должно, правда?

Все придуманные когда-либо ассистенты вождения здесь присутствуют. И напоминание об ограничении скорости (вместе с распознаванием дорожных знаков, конечно же), и ассистент удержания полосы, и активный круиз-контроль, и активный ассистент парковки (который не только пищит, но и руль за вас крутит). Все это давно уже есть везде, и наличие таких функций в новом китайском автомобиле хоть и приятно, но вполне ожидаемо.

А вот что есть не везде, так это система управления жестами. Водя пальцами в воздухе, вы можете менять громкость медиасистемы, переключаться между песнями, поставить лайк текущему треку или даже попросить бортовой компьютер проложить маршрут домой.

Надо ли вам садиться за руль если вы не в состоянии разговаривать или нажать пару кнопок в системе навигации – другой вопрос, но кто я такой чтобы судить?

А вот дальше случилось столкновение с той частью китайского юмора, с которой я сталкиваться был наверно не готов. В системе есть специальные “секретные” жесты, при помощи которых можно открывать так называемые “пасхалки”, иным словами, секретные функции. Сделав специальный жест и отдав команду на китайском языке, вы можете вызвать одну из пяти природных сил: ветер, огонь, молнию и еще две, которые у меня вызвать не получилось. Видимо, надо подточить свой китайский акцент. Пока я пытался совместить жесты и работал над произношением, у меня промелькнула мысль, что уроки в Хогвартсе, должно быть, проходили именно так!

В любом случае, когда жест получается, в салоне начинает играть подсветка, а динамики воспроизводят шум соответствующей стихии.

Но это еще, кстати, не столкновение, а прогрев. А вот она амбула. Приложение, которое одновременно интригует и ужасает своим названием: keep burping (продолжайте рыгать). Интересно? Еще бы!

В общем, при запуске приложения можно выбрать один из режимов, в которых из разных частей салона будет периодически доноситься один из четырех звуков: урчащий живот, зевок, кашель или икота. Вот такой вариант развлечения в длинных поездках? А вы все еще в города играете? Ну-ну. Продолжайте.

КАК ЕДЕТ

Вот тут мне нужно еще раз пробежаться по многообещающим деталям этого очень красивого во всех отношениях автомобиля.

Аэродинамичный силуэт, вставки под карбон, узкие фары, спортивный скошенный руль (практически штурвал даже) и даже кнопка RACE в самой середине торпедо. Ах да, спойлер еще. В общем, разгон до скорости света в UNI-V должен происходить за полторы секунды максимум.

Не происходит. Для смягчения столкновения с реальностью на официальном сайте время разгона до сотни кокетливо не упоминается, хотя для автомобиля этой ценовой категории 7,1 секунды до сотни это не стыдно. Но зачем тут тогда кнопка RACE?

На дороге автомобиль держится великолепно. Сказывается плотная (но не слишком жесткая) подвеска и низкая посадка. Управление тоже легкое и точное. Ну правда, нельзя разве было двигатель помощнее поставить? Чумовая же тачка!

Комплектация с двухлитровым двигателем и разгоном 6,5 секунд на российском рынке в данный момент не представлена, да и ладно, ведь полсекунды эти погоды точно не сделают.

Для того, чтобы закончить на веселой ноте, отметим наличие системы Launch Control, ранее виденной мной у "поршей", когда зажав тормоз и газ можно раскрутить двигатель и мощно стартануть со светофора. Кстати, старт действительно получился веселым и громким. Но не злоупотребляйте, потому что ресурс коробки - штука нужная, полезная и расходуемая.

КАК ЗВУЧИТ

Акустика штатная, и звучит она весьма и весьма неплохо. Слишком сильно я бы не стал ее раскачивать: разборчивость съедается. Поэтому слушаем на средней громкости, прибавив пару единиц к верхам. А сабвуфер в багажнике оказался весьма кстати.

КАК ГИТАРА

Для автомобиля с претензией на спорт (по крайней мере во внешности) багажник просто роскошный: 381 литр. Гитара легла как влитая. По глубине и конфигурации все очень удобно и продумано.

ВЫВОДЫ

Стоимость автомобиля начинается от 2,76 млн рублей. В современных реалиях, когда авторынок совершил кульбит при переходе с западных поставщиков на восточных, за эту сумму что-то интересное купить на первичном рынке довольно затруднительно.

Управляется машина хорошо. Медийка и технологии впереди планеты всей. Да и по разгону ругать ее совершенно не за что: 7,1 секунда это вполне прилично. А то, что внешне машина стоит куда дороже своих денег, это не недостаток, правда?

В общем, автомобиль приятный, был бы еще движок помощнее.