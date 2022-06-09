Первый тест-драйв премии "Внедорожник года 2022"

Два внедорожника – Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X приняли участие в тест-драйве ежегодной автомобильной премии "Внедорожник года".

Кандидаты на премию из страны Восходящего солнца, были опробованы журналистами и блогерами. Испытания проходили на дорогах с асфальтовым покрытием и, разумеется, на бездорожье.





О начале продаж Isuzu MU-X было объявлено совсем недавно – в марте нынешнего года. И вот новинка на испытаниях. MU-X построен на базе так полюбившегося участникам голосования прошлого года пикапа Isuzu D-Max. Его прямым конкурентом является Mitsubishi Pajero Sport, который и стал вторым участником тест-драйва.

Оба автомобиля рамные, с жёстко подключаемым полным приводом, блокировками дифференциала и понижающей передачей. По своим габаритам и весу они тоже приблизительно равны (Isuzu немного выше и шире). А вот дорожный просвет у MU-X даже больше (235 мм против 218 мм).

Для чистоты эксперимента, оба автомобиля были обуты в одинаковые внедорожные шины Nokian Tyres Outpost AT. Специальный рисунок протектора у этих покрышек обеспечивает надёжное сцепление колёс в самых сложных условиях, а для обеспечения большей прочности в шинах использовано арамидное волокно.

День тест-драйва выдался солнечным и сухим, поэтому традиционной грязевой части на этот раз не предвиделось. Зато был песок, крутые подъёмы и спуски. Основной внедорожный тест проходил на территории мотопарка "Вельяминово" неподалёку от Истры. Оба автомобиля прошли тест на диагональное вывешивание с боковым креном в 32 градуса и достойно выдержали испытание. На подъёмы участники взбирались даже с отключённым передним приводом, а на спусках им помогал специальный ассистент. Внедорожники оснащены дизельными двигателями мощностью 181 л. с. у Pajero и 177 л. с. у Isuzu.

Портал "Дни.ру" является информационным партнером профессиональной премии "Внедорожник года", которая вручается с 2005 года. В этом году это произойдет уже в семнадцатый раз. Организаторы премии – журнал "Клуб 4х4" и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчеты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнеров.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте vned.ru.