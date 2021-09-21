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Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин

Подведены итоги премии "Внедорожник года 2021"

Уже стало хорошей традицией в конце сентября подводить итоги премии "Внедорожник года". В этом году событие состоялось уже в 16-й раз. В течение пяти месяцев шло голосование большого народного жюри на сайте премии. Проголосовать мог любой неравнодушный к автомобилям.
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Кроме большого, лучших выбирало еще два жюри: блогерское и экспертное, состоящее из профессиональных автомобильных журналистов. Причем мнения трех жюри в большинстве случаев расходилось и совпало только три раза.

А выбор был непростой. Все номинанты были разделены на две большие категории: внедорожники и кроссоверы, каждая из которых в свою очередь подразделялась на полноразмерные, среднеразмерные и компактные. В отдельные номинации были выделены пикапы, моноприводные кроссоверы и впервые в этом году – электрические кроссоверы и гибриды.

Фото: Владимир Головин

В этом году организаторы премии решили отойти от официального формата проведения церемонии. Был выбран формат TED VNED, который предполагает дружескую и расслабленную атмосферу, где каждый гость мог почувствовать себя как в компании старых друзей.

Фото: Владимир Головин

Итак, об итогах. Вполне предсказуемой оказалась и победа Land Rover Defender в классе больших внедорожников. Здесь мнения экспертного и народного жюри совпали. А вот блогеры в категории полноразмерных внедорожников предпочли Cadillac Escalade.

В номинации среднеразмерный внедорожник победили заслуженные вездеходы и получили лучших. Экспертное жюри выбрало сразу же два автомобиля, которые получили равное количество голосов: Mitsubishi Pajero Sport и Jeep Wrangler. И блогеры тоже выбрали Jeep Wrangler, а народ проголосовал за Toyota Land Cruiser Prado.

Среди компактных внедорожников лучшим единодушно и блогерами и экспертами был выбран Suzuki Jimny. А вот народное жюри предпочло отечественную LADA Niva Legend.

Из полноразмерных кроссоверов народ выбрал корейский KIA Mohave. А эксперты уже не первый год проголосовали за AUDI Q8. Блогеры же в этом году свой выбор остановили на Volkswagen Touareg.

Фото: Владимир Головин

В категории среднеразмерных кроссоверов по мнению блогеров результат вышел вполне ожидаемый – Subaru Forester. Это событие генеральный директор Субару Россия Такаши Тацу прокомментировал троекратным "Банзай".

Представители народа выбрали Mitsubishi Outlander за его надежность. Эксперты же отдали голоса за Skoda Kodiaq.

В категории компактный кроссовер мнения полностью разошлись. Большое жюри отдало свои голоса за обновленный Renault Duster, эксперты за новый Volvo XC40, а блогеры – за китайский Haval Jolion.

Фото: Владимир Головин

В малочисленной категории пикапов по мнению экспертов и блогеров победил Isuzu D-Max. Здесь они были единодушны. А вот по мнению большого жюри лучшим был выбран Toyota Hilux.

Номинация, которая в прошлом году была экспериментальной, отлично прижилась – моноприводные кроссоверы. Учитывая, какую значительную долю рынка занимает данная категория и как растёт с каждым годом, организаторы решили оставить её и в этом году, добавив в неё ещё одну номинацию.
В этой категории номинировались среднеразмерные и компактные моноприводные кроссоверы и впервые – электрические кроссоверы и гибриды.
Победителем в первой номинации по мнению блогеров стала Chery Tiggo 8 Pro. Эксперты отдали свои голоса за Peugeot 5008, с его прогрессивным дизайном и интерьером. Народное голосование в этом году выбрало китайский JAC S7.

В номинации компактных моноприводных кроссоверов большое жюри отдало свои голоса за корейский KIA Soul, блогеры выбрали Geely Coolray, а вот эксперты проявили патриотизм и выбрали LADA Vesta SW Cross.

А вот в «электрической» компании единодушия в выборе не было совсем. По мнению экспертов лучший – Porsche Taycan 4 Cross Turismo, блогеры предпочли Jaguar I-PACE, а народ проголосовал за Audi e-tron.

Фото: Владимир Головин

Главным призовым партнёром стал производитель туристических прицепов СВОБОДА. Этот прицеп отлично приспособлен для комфортного отдыха целой семьи. В нем есть кухня, спальня, запас воды, аккумулятор и солнечная батарея для подзарядки, а также возможность подключения внешнего источника. Такой прицеп и получил в подарок победитель Большого народного голосования!

Фото: Владимир Головин

Также официальными партнерами премии выступили производитель автомобильных шин Nokian Tyres, уже второй год подряд компания Greenworks – ведущий производитель инновационной аккумуляторной садовой техники, компании AutoLand и Kwazar, выпускающие опрыскиватели и распылители и автомобильную косметику, шведская фирма Boet, предлагающая на российском рынке автомобильные палатки и холодильники.

Итак, победители определены, призы вручены, теперь до следующего года, когда будет определяться «Внедорожник года 2022».

Текст: Владимир Головин

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Фото: Michael Debets / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 15:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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