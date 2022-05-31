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Авто
Chery Exeed LX: проба пера в новом поколении

Chery Exeed LX: проба пера в новом поколении

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Exeed LX – компактный кроссовер китайского производства с серьезными претензиями на российский рынок.
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Как говорится, кто-то теряет, а кто-то находит. Выжидательная позиция одних автобрендов и бодрая активизация других может быть как временной мерой, так и верхушкой айсберга массивного тектонического сдвига в структуре продаж автомобилей на российском рынке. И Chery – один из брендов, на которые сейчас устремлены глаза и уши. Несмотря на то, что китайский автопром сравнительно молод, дизайнеры и инженеры поднебесной трудолюбивы, а маркетологи бодры и зубасты. О детище такого союза – мой сегодняшний обзор.

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КАК ВЫГЛЯДИТ

Для начала, обозначим термины. Exeed – это люксовый суббренд китайского концерна Chery. В премиальном сегменте внешний вид – один из главных продающих факторов. Не будешь ты ездить на дорогом тракторе (хотя водители Гелендвагенов по цене трехкомнатной квартиры за пределами Третьего кольца со мной могут сейчас не согласиться). LX, кстати, несмотря на премьеру в России в 2022 году, по дорогам Поднебесной колесит уже почти три года. И дизайн от этого менее актуальным не становится. Узкие фары, подчеркивающие тонкую полоску под капотом, стильный профиль, впрочем, похожий на все европейские кроссоверы разом, модная оптика. В целом, задача соответствия рынку выполнена.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Внутри дизайн не уступает внешнему виду. Да, конечно это не премиум немецкого класса. Кожезаменитель, мягкий пластик, но и ценовая категория другая. А вот что бросается в глаза (точнее, в нос) – отсутствие запаха пластика, по которому можно сразу определить дешевый автомобиль. Согласитесь, очевидный плюс.

Но самое главное впечатление создает конечно же сдвоенный экран приборной панели и бортового компьютера. Не будем показывать пальцем, у кого я впервые увидел такую компоновку, но то, что она как минимум эффектна, отрицать глупо.

Отклик, кстати, на нажатие почти моментальный, да и интерфейс почти идеальный (почти – это из-за того, что некоторые кнопки слишком мелкие, и попасть по ним, не отрываясь от дороги - задача для снайпера или нейрохирурга).

Синхронизация с телефоном проводится через блютус или провод, и (вот это круто, кстати) на экран бортового компьютера можно транслировать видео!

3d-парковка, отдельный экран для настройки климата, графический эквалайзер, смена стилей экрана – здесь есть все!

Фото: Родион Газманов

Титаническим усилием переместив свое внимание с экрана на остальные детали салона, разочарованным я не остался. Сиденья удобные, дизайн торпедо и консоли строг и симпатичен (хотя обилие царапающихся и затирающихся полированных поверхностей вызывает вопросы о практичности таких решений), панорамная крыша, наконец!

Обилия регулировок в тридцати двух положениях здесь нет, но при разработке сидений о водителе и пассажирах, все же, подумали: посадка удобная (кроме момента, что сильно вниз сиденье опустить не получится, и если ваш рост больше 180 см, постарайтесь сильно не биться о потолок.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ

Переходим к самому важному. И тут нас постигает первое разочарование: не едет. 1,5-литровый движок, вариатор и очень невзрачная динамика: около 10 секунд до сотни. Зато можно лить 92 бензин и не опасаться за качество поездки, износ движка. Расход, впрочем, стандартный для литража и сегмента: 10-11 литров в смешанном режиме.
Управляемость тоже не является самой сильной стороной автомобиля. LX валок из-за высокого центра тяжести, а рулевое управление настроено так, что связь с дорогой почти не ощущается. Крутите как хотите: руль легкий и малоинформативный.

Многорычажная подвеска сзади и Макферсон впереди – стандартное решение в этом случае, да и работает такая компоновка прекрасно: городские дорожные неровности сглатываются легко и без лишнего шума. Шумоизоляция тоже неплохая, хотя через колесные арки иногда шум проходит, особенно при неровном асфальте.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Ничего плохого сказать о звуке здесь не могу. Но и восторгов бурных тоже не будет. Хорошо для стока, не так хорошо для премиума. Есть возможность регулировки баланса частот аж в пяти полосах, но сильно это на звук не влияет: нижняя середина мыльная, а звуковое давление в басах при прибавлении громкости почему-то проседает.

Не лезьте в настройки, если этого никто не делал до вас. Лучше не будет.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА

А вот гитара… разместилась в багажнике с трудом, после долгих манипуляций и переворачиваний: автомобиль получился довольно узким. Но, кроме гитары, в багажнике поместилась докатка и неглубокий органайзер. А что еще может быть нужно в компактном кроссовере?

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

Авторынок с недавних пор стал гораздо интереснее, ведь конкуренция – двигатель прогресса. Некоторое смещение ценовых сегментов со временем может и нивелироваться, но я уверен, что отвоеванные за это время позиции будут еще долго предметом спора гигантов автомобильного производства.

Фото: Родион Газманов

Я рад, что мое знакомство с семейством Chery состоялось, и я с нетерпением жду следующих встреч.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
31 мая 2022, 14:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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