Mitsubishi Pajero Sport – шаг в 21 век

Классический внедорожник от Mitsubishi делает огромный шаг навстречу современным технологиям, сохраняя при этом постоянный полный привод.

Mitsubishi – давний и опытный участник авторынка, и свое место под солнцем японский производитель заслужил как во внедорожном, так и в сегменте седанов и купе. С присущей японским автоконцернам консервативностью, новые технологии в медийном направлении внедрять все же не забывают, и на это я тоже сегодня сделаю упор. Итак, полноприводный японский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Встречайте!

КАК ВЫГЛЯДИТ:

В глаза сразу бросается момент редкий для автомобилей на российских дорогах: номерная рамка почти не портит внешний вид автомобиля. Почти. На самом деле, все внимание переключается на верхнюю часть решетки радиатора, акцент на которую подчеркивается узкими светодиодными фарами и хромовым обрамлением противотуманок с поворотниками. В целом силуэт у Pajero внушительный и респектабельный. В выпуске 2021 года антенна превратилась в плавник, а задние фонари приобрели более приятную для глаз форму.

В целом, для относительно бюджетного внедорожника Pajero Sport выглядит не просто сильно, а в чем-то даже изысканно.

КАК ВНУТРИ:

8-дюймовый мультимедийный экран и такая же приборная панель – большой шаг в 21 век. И пусть высоким разрешением дисплеи похвастаться не могут, стекло на приборке противобликовое, а крупные кнопки интерфейса позволяют не промазать, когда переключаешься на карту или пытаешься настроить звук. Кроме добавленного Apple Carplay это единственный плюс интерфейса. Над красотой инфографики и структурой меню еще работать и работать.

Интересно оформлен спидометр и тахометр по бокам приборной панели, но при желании можно переключиться на более классический вариант. Как вишенка на торте, при нажатии на тормоз на изображении автомобиля зажигаются стоп-сигналы. Мило, правда?

Салон Pajero Sport выглядит удобно и современно. Да и не только выглядит: что-что, а кресла у японцев всегда получались отлично. Электронные регулировки, комфортная посадка, вот только вентиляции сидений не хватает.

Климат – контроль двухзонный, с новеньким удобным блоком управления. И работает, кстати, система климата бережно, не сдувая пассажира с кресла, равномерно распределяя потоки по салону.

Сзади сидеть вполне комфортно, но только если вы не волейболист: человеку с ростом больше 185 уже приходится сутулиться или пересаживаться вперед. Мне же, с моими 170 было отлично: благо, сзади можно и телефон зарядить от USB порта, и даже зарядку на 220 воткнуть. В такси бы так!

Удручает только обилие глянцевого “рояльного” пластика: эти поверхности очень быстро затираются и царапаются, помогая, кстати, почти безошибочно определить сколько времени автомобиль находится в эксплуатации.

Отмечу высокую посадку водителя и еще очень нужный во внедорожнике порожек, который помогает таким невысоким людям как я забираться в автомобиль, не рискуя запачкать брюки.

КАК ЕДЕТ:

Вот тут, ребята, нужно делать акцент на проходимость, а не на скоростные характеристики. Разгон 12,3 и 11,7 секунды на дизеле и трехлитровом бензине соответственно – не повод для гордости, но мы же о внедорожнике говорим. Постоянный полный привод с системой Super Select позволяет переключаться с заднего привода на полный и блокировать межосевой дифференциал на скоростях до 100 км/ч.

Подвеска мягкая, и в крутых поворотах машина может стать валкой, однако ничего сверхсложного, с чем бы не справился опытный водитель, со мной не случалось. На грунтовке и гравии Pajero Sport ведет себя просто восхитительно, даже на высоких скоростях.

Нужно отметить, кстати, появление всех предусмотренных природой ассистентов водителя, включая активный круиз контроль, удержание полосы и даже виртуальный “вид сверху”, генерируемый на основе изображения с четырех камер по периметру, незаменимый при парковке.

КАК ЗВУК:

Для автомобиля за четыре миллиона рублей (и даже больше), штатная система слабовата. На небольшой громкости разборчивость присутствует, но попытка сделать погромче выливается в снижение качества и появление искажений.

Гитара же в багажник поместилась с комфортом и даже по диагонали. Места в задней части внедорожника полно, и для небольших гастрольных поездок, кстати, это отличный вариант.

ВЫВОДЫ:

С учетом той чехарды, которая творится сейчас с ценами на новые (да и не только новые) авто, говорить о бюджетном сегменте сложно, но цена от 4,3 миллионов сегодня как раз попадает в средний сегмент. Для своих цен автомобиль шикарный, как внешне, так и по начинке. Надежность японских брендов тоже давно является предметом гордости автоконцерна. Интерфейс медийки оставляет желать лучшего, но не все же сразу, да? Уверен, что этот сегмент куда проще доработать, чем систему полного привода, удобную подвеску и отлично настроенную коробку переключения передач, с которыми у Pajero Sport полный порядок!