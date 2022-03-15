В Тюмени переходившего дорогу ребенка сбила машина

В Тюмени ребенок пострадал в ДТП. Сообщается, что на Широтной улице переходившего дорогу по "зебре" мальчика сбил автомобиль.
По данным телеканала "360", пострадавший отделался травмами. Ребенку не потребовалась госпитализация.
В Тюмени ребенок пострадал в ДТП. Сообщается, что на Широтной улице переходившего дорогу по "зебре" мальчика сбил автомобиль.
По данным телеканала "360", пострадавший отделался травмами. Ребенку не потребовалась госпитализация.
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