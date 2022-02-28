Toyota Camry GR: найди все отличия

Известный в широких кругах легендарный седан от Toyota можно увидеть как в такси, так и в частных руках любителей японского автопрома. Надежный и относительно неприхотливый автомобиль прекрасно занимает среднеценовую нишу и несет свою репутацию гордо как футбольный болельщик флаг своей любимой команды.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

В моем распоряжении оказалась комплектация Camry GR, та, что со спортивным оттенком. Базовая модель стоит чуть больше двух миллионов рублей, а GR продается дороже на полмиллиона, да и выглядит соответственно.

Эта комплектация единственная, которая доступна исключительно в черном или красном цвете. 18” легкосплавные диски, черный аэродинамический спойлер, накладки на бамперы и эмблема GR Sport – вот что отличает спортивную версию от неспортивной внешне.

На самом деле, Camry симпатична и в базе. Рифма черной линии между фарами и опущенной вниз решетки радиатора, в параллели с узкими фарами выглядят очень агрессивно, особенно подчеркнутые ребрами на капоте. В профиль автомобиль показывает меньше агрессии, но некоторые акценты тоже симпатичны. И – да, Camry очень идет красный цвет!

Лично мне хромированная обводка стекол показалась лишней, но это дело вкуса и личного выбора комплектации.

КАК ВНУТРИ:

С внутренним дизайном ребята очень заморочились. В отличие от прямолинейных немцев, японцы любят изгибы и плавности. Посмотрите только как спроектирована консоль и торпедо: Асимметричное разделение торпедо пополам – ход рискованный, но, на мой взгляд, он вполне оправдан.

Приборная панель консервативная, со стрелками. Красная отстрочка – еще одна “фишка” комплектации GR, которая, на пару с кнопкой запуска с логотипом GR, не даст вам забыть о своем выборе даже после того как вы сели в автомобиль. Забравшись за руль, кстати, ожидаешь, что сиденья будут слишком мягкими, но это не так. Все в меру: сиденья комфортные, но в них не тонешь.

Обзорность хорошая, конфигурация приборов эргономичная и продуманная. Единственное, чего мне не хватило это красоты интерфейса бортового компьютера. В этой гонке, где корейский автопром наступает на пятки немецкому, Toyota и Lexus торопиться не желают. А жаль, кстати.

КАК ЕДЕТ:

Если хотите спорта, то автомобиль нужно оснащать легендарной тойотовской 3,5-литровой “шестеркой”. Спойлер и красный цвет, конечно, прибавляют лошадиных сил, но объем все-таки решает. И хотя разница в разгоне – секунда (7,7 против 8,7), изменение динамики прибавляет настроения.

В настройках можно выбрать один из трех режимов езды: Fast, Eco и Normal. Выбирайте Fast (он же “быстрый”). По крайней мере, он оставляет шанс не заснуть во время разгона и перестроений.

Версия GR оснащена восьмиступенчатой АКПП, что приятно отличается от базовой версии с вариатором. Коробка работает как часы, но тише и плавнее (вот это было шуточным преувеличением, но правда, коробка очень комфортная).

По мягкости и комфорту поездки, кстати, Camry вполне отвечает ожиданиям от бизнес-седана. Мягко, комфортно. К тому же, в салоне достаточно тихо, что очень неплохо для этой ценовой категории.

КАК ЗВУЧИТ:

В GR версии, как и в самой оснащенной комплектации, стоит премиум система JBL с 9-ю динамиками. Для своих денег звучит автомобиль очень и очень прилично. JBL как всегда “верховат и серединист”, на высокой громкости вы точно захотите слегка поджать верхние частоты, зато басы звучат по традиции плотно и мощно. Электронная музыка и рок 80-х. Вот, думаю, лучший репертуар для этой акустики.

КАК ГИТАРА:

Багажник в комплектации GR – 493 литра. Это достаточно, чтобы разместить гитару и пару бэквокалисток, если им по какой-то причине не понравился салон. Так как автомобиль широкий, гитара, даже в походном футляре, вошла как влитая.

ВЫВОДЫ:

Camry прекрасна. Соотношение цены и качества в данном сегменте одно из лучших. И если забыть об архаичности медийки, то это просто машина мечты. Нужна ли вам комплектация GR Sport, в которой спорт присутствует в основном только внешне? Маркетологи считают, что нужна. Лично для меня красота стоит на втором месте после функциональности, и между версией GR и более дорогой, но с 3,5-литровым мотором я бы выбрал второй вариант. А вы?