Переговоры России и Украины Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Понедельник
28 февраля
Лента новостей
11:42
Басков, Канделаки и Газманов подверглись атакам: Их номера слили в сеть
11:32
"Конечно, есть": Захарова о друзьях России в мире после спецоперации на Украине
11:26
Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор
11:24
Бастрыкин: Случаи пыток российских пленных на Украине будут зафиксированы и расследованы
11:23
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
11:18
"Неадекватное восприятие действительности": что творится с украинцами и русскими
11:04
Много решений и много выводов: Представитель украинской делегации о переговорах
10:52
"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо
10:48
Президент Бразилии раскритиковал избравших президентом Зеленского: Судьбу страны определяет комик
10:48
Ударил кулаком: неизвестный наказал Глафиру Тарханову за нарушение на дороге
10:46
Глава Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС
10:36
Toyota Camry GR: найди все отличия
10:16
ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине
10:05
Дипломат Боррель: Россия подготовилась к санкциям
09:48
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
09:28
Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами
09:22
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
09:07
Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе
09:02
Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов
08:51
Резервы и активы ЦБ России попали под санкции
08:46
Главное за ночь о спецоперации на Украине: все подробности
08:41
В Подмосковье задержали подозреваемого в распространении наркотиков
08:36
ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине
08:02
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
07:51
Прогноз погоды в Москве с 28 февраля по 6 марта – сведения от синоптика
07:39
Заявлено об ограничении работы Telegram в России
06:43
Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше
04:09
Беда дома: обнародована причина внезапного исчезновения Киркорова
02:32
Ревенко из "Танцев со звездами" сообщила о проблемах с психикой
00:16
Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения
22:19
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
20:35
Дальнейшая судьба загремевшего в психбольницу Валерия Николаева
19:56
В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине
19:33
Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение "Мрии"
18:11
Что известно о переговорах России и Украины
17:59
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ более серьезного оружия
17:32
Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России
17:09
Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО
16:52
Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе
16:21
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
16:05
Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни
15:40
Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле
15:01
Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко
14:18
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов
14:18
Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц
13:42
Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине
13:29
Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине
13:08
Зеленский сделал заявление о переговорах России и Украины в Минске
12:47
"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку
12:37
В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Что известно о переговорах России и Украины
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
Toyota Camry GR: найди все отличия

Toyota Camry GR: найди все отличия

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Известный в широких кругах легендарный седан от Toyota можно увидеть как в такси, так и в частных руках любителей японского автопрома. Надежный и относительно неприхотливый автомобиль прекрасно занимает среднеценовую нишу и несет свою репутацию гордо как футбольный болельщик флаг своей любимой команды.
прочитано 88 раз

КАК ВЫГЛЯДИТ:

ПО ТЕМЕ

Jeep Wrangler 80 anniversary: Надежность, брутальность и залихватская харизма

В моем распоряжении оказалась комплектация Camry GR, та, что со спортивным оттенком. Базовая модель стоит чуть больше двух миллионов рублей, а GR продается дороже на полмиллиона, да и выглядит соответственно.

Эта комплектация единственная, которая доступна исключительно в черном или красном цвете. 18” легкосплавные диски, черный аэродинамический спойлер, накладки на бамперы и эмблема GR Sport – вот что отличает спортивную версию от неспортивной внешне.

На самом деле, Camry симпатична и в базе. Рифма черной линии между фарами и опущенной вниз решетки радиатора, в параллели с узкими фарами выглядят очень агрессивно, особенно подчеркнутые ребрами на капоте. В профиль автомобиль показывает меньше агрессии, но некоторые акценты тоже симпатичны. И – да, Camry очень идет красный цвет!

Лично мне хромированная обводка стекол показалась лишней, но это дело вкуса и личного выбора комплектации.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

С внутренним дизайном ребята очень заморочились. В отличие от прямолинейных немцев, японцы любят изгибы и плавности. Посмотрите только как спроектирована консоль и торпедо: Асимметричное разделение торпедо пополам – ход рискованный, но, на мой взгляд, он вполне оправдан.

Приборная панель консервативная, со стрелками. Красная отстрочка – еще одна “фишка” комплектации GR, которая, на пару с кнопкой запуска с логотипом GR, не даст вам забыть о своем выборе даже после того как вы сели в автомобиль. Забравшись за руль, кстати, ожидаешь, что сиденья будут слишком мягкими, но это не так. Все в меру: сиденья комфортные, но в них не тонешь.

Фото: Родион Газманов

Обзорность хорошая, конфигурация приборов эргономичная и продуманная. Единственное, чего мне не хватило это красоты интерфейса бортового компьютера. В этой гонке, где корейский автопром наступает на пятки немецкому, Toyota и Lexus торопиться не желают. А жаль, кстати.

КАК ЕДЕТ:

Если хотите спорта, то автомобиль нужно оснащать легендарной тойотовской 3,5-литровой “шестеркой”. Спойлер и красный цвет, конечно, прибавляют лошадиных сил, но объем все-таки решает. И хотя разница в разгоне – секунда (7,7 против 8,7), изменение динамики прибавляет настроения.

В настройках можно выбрать один из трех режимов езды: Fast, Eco и Normal. Выбирайте Fast (он же “быстрый”). По крайней мере, он оставляет шанс не заснуть во время разгона и перестроений.

Версия GR оснащена восьмиступенчатой АКПП, что приятно отличается от базовой версии с вариатором. Коробка работает как часы, но тише и плавнее (вот это было шуточным преувеличением, но правда, коробка очень комфортная).

По мягкости и комфорту поездки, кстати, Camry вполне отвечает ожиданиям от бизнес-седана. Мягко, комфортно. К тому же, в салоне достаточно тихо, что очень неплохо для этой ценовой категории.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

В GR версии, как и в самой оснащенной комплектации, стоит премиум система JBL с 9-ю динамиками. Для своих денег звучит автомобиль очень и очень прилично. JBL как всегда “верховат и серединист”, на высокой громкости вы точно захотите слегка поджать верхние частоты, зато басы звучат по традиции плотно и мощно. Электронная музыка и рок 80-х. Вот, думаю, лучший репертуар для этой акустики.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Багажник в комплектации GR – 493 литра. Это достаточно, чтобы разместить гитару и пару бэквокалисток, если им по какой-то причине не понравился салон. Так как автомобиль широкий, гитара, даже в походном футляре, вошла как влитая.

ВЫВОДЫ:

Camry прекрасна. Соотношение цены и качества в данном сегменте одно из лучших. И если забыть об архаичности медийки, то это просто машина мечты. Нужна ли вам комплектация GR Sport, в которой спорт присутствует в основном только внешне? Маркетологи считают, что нужна. Лично для меня красота стоит на втором месте после функциональности, и между версией GR и более дорогой, но с 3,5-литровым мотором я бы выбрал второй вариант. А вы?

Фото: Родион Газманов

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Родион Газманов
28 февраля 2022, 10:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов

Запрещены посадка, взлет и перелет
Спецоперация на Украине

Президент Бразилии раскритиковал избравших президентом Зеленского: Судьбу страны определяет комик

Он не будет голосовать за резолюцию ООН
Спецоперация на Украине

ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине

Расширен черный список россиян
Спецоперация на Украине

ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине

Они коснутся флага, гимна и названия

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+