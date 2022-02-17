Jeep Wrangler 80 anniversary: Надежность, брутальность и залихватская харизма

Кроме того, они не боятся, камней, гвоздей, опилок, встречных камазов, низколетящих слонов и людей, чье мнение не совпадает со мнением автора статьи о том, что Jeep Wrangler это красиво.



КАК ВЫГЛЯДИТ

В эпоху обтекаемых форм, когда все крутится и верится в угоду коэффициенту лобового сопротивления, Jeep Wrangler смотрится как хранитель древних мудрых традиций, которых вам, миллениалам, не понять. Надежность, брутальность и залихватская харизма героя боевиков 90-х, если вам это о чем-то говорит. В темно-зеленом цвете Wrangler выглядит как будто заехал в гости на чашку чая между экспедициями в джунглях, и скоро снова сорвется покорять Амазонку.

Но самое главное – через сколько лет выпуска, знаковый внедорожник Jeep остался стильным и актуальным. Не будем увязывать актуальность милитари стиля со сложившейся мировой обстановкой: на этой планете все время кто-то что-то делит, но разве облик Wrangler не вызывает у вас симпатии? У меня – да! И, возможно, я еще нахожусь под воздействием этой машины, но даже сочетание заклепок и шайб со светодиодными ходовыми огнями у меня никаких диссоциаций не вызывает.

КАК ВНУТРИ

Внутри все чуть сложнее, чем снаружи. Да, отделка салона совсем не аскетичная, что мной ожидалось: здесь и мягкие кожаные сиденья, и отделка торпедо кожей, и элегантная ручная отстрочка. Есть один момент, слегка нивелирующий эту красоту: мало места. Водительская дверь прижимается к тебе как любимая девушка после двух лет в армии (тут уже вам решать, кто был в армии, вы или девушка), и пространства для локтя практически не остается. Для меня это было слегка неудобно, для человека большей комплекции может быть проблемой.

Крупные кнопки, не промахнешься, маленький экран бортового компьютера. Милитари минимализм. Приборная панель, конечно же, со стрелками, так надежнее. И управление стеклоподъемниками можно не искать на дверных ручках: его там нет. Кнопки расположены посередине торпедо.

Для подключения мобильных устройств по центру торпедо притаился стандартный порт USB и уже заменивший его во многих автомобилях модный USB-C.

КАК ЕДЕТ

Движок в юбилейном джипе не то чтобы мощный, но весь мир сейчас идет по пути экономии топлива, поэтому получите – распишитесь. Двухлитровый турбированный бензин, 276 лошадиных сил и 8-ступенчатая коробка. Разгон, кстати, не самый медленный: вопреки моим ожиданиям, заявленный разгон до 100 км/ч составляет всего 7,3 секунды, что весьма и весьма хороший результат для внедорожника. Но во главе угла стоит все-таки проходимость. Пойдет ли умный в гору? Конечно пойдет, если у него умная система полного привода, блокировки дифференциалов, отключаемый электронно стабилизатор поперечной устойчивости и еще целая куча систем, которые призваны обеспечить проходимость и стабильность при катании offroad.

Городские дороги для Wrangler не проблема, конечно же. Лежачие полицейские, бордюры и отвесные стены (шутка) можно проезжать практически не снижая скорости.

КАК ЗВУЧИТ

Полкиловатта, восемь динамиков и сабвуфер. Хватает, чтобы первым альбомом AC-DC огласить о своем появлении в своем спальном микрорайоне или (если вам повезло чуть больше) поселке элитного типа. А какую еще музыку слушать в этом автомобиле?

Несмотря на, еще раз, некоторую архаичность интерфейсов (ну понятно же, что это стилизация!) подключение телефона работает безупречно и качественно. Apple Carplay, кстати, интегрирован в систему, что удобно.

КАК ГИТАРА

Даже показывать не буду. Багажник здесь неприлично огромен: 898 литров! Там не только гитара может поместить, я там могу сольный концерт дать. Особенно с учетом того, что у большинства музыкантов требования к техническому обеспечению концертов очень сильно поскромнели за время карантина!

ВЫВОДЫ

Это последняя электричка, ребята. В эпоху аэродинамики, мыльных форм и плавных изгибов, когда даже мерседесовский G-klasse сдался и округлился, это ваш последний шанс купить нормальную мужскую машину!

Цена на Wrangler начинается нынче от 4,9 млн. рублей, но все взгляды в автомобильном потоке точно будут принадлежать только вам!