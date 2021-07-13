В Свердловской области мотоциклист сбил школьника на велосипеде

В Свердловской области подросток на велосипеде попал под колеса мотоцикла. Столкновение произошло во время того, как парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка, передает URA.ru.
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