В Свердловской области мотоциклист сбил школьника на велосипеде

В Свердловской области подросток на велосипеде попал под колеса мотоцикла. Столкновение произошло во время того, как парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося организована проверка, передает URA.ru.