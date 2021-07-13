В Ставропольском крае при аварии с участием БТР погибли 2 человека

В Ставропольском крае произошла авария со смертельным исходом. Сообщается, что столкнулись бронетранспортер и "Газель".
По предварительным данным, виновником аварии является водитель маршрутки. В результате случившегося погибли два пассажира "Газели". Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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