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В Мытищах водитель насмерть сбил собственного сына

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В деревне Аббакумово, входящей в состав городского округа Мытищи в Московской области, мужчина двигался на автомобиле задним ходом по собственному участку. Он наехал на своего годовалого ребенка. Малыш от полученных травм скончался на месте, передают "Вести Подмосковья". Поскольку деревня находится в окрестностях города Лобня, то именно местной прокуратуре было поручено проести проверку по факту произошедшей трагедии.

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Автор: 13 июля 2021, 10:03 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник

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