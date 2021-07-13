МКАД расчистили после массового ДТП

В ночь на 13 июля на 41-м километре внешней стороны МКАД произошла массовая авария. Столкнулись сразу пять автомобилей, среди которых было три грузовика. Один из них опрокинулся, а второй развернулся так, что занял сразу три полосы. В дальнейшем участок проезжей части удалось расчистить, передает Общественная служба новостей. Движение восстановлено.
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