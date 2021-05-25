В Тюмени пешехода насмерть сбили на переходе

Днем 25 мая автомобиль Toyota Avensis сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №182 на Амурской улице на северо-востоке Тюмени, передает URA.Ru. За рулем иномарки находилась 36-летняя местная жительница. Личность пешехода пока не установлена. На вид ему порядка 25 лет. Молодой человек погиб на месте.
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