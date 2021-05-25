В аварии с автобусом под Москвой погиб человек

На 15-м километре трассы А107 в Московской области автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу и лоб в об столкнулся с автобусом Neoplan, передает сетевое издание "Москва 24". После столкновения транспорт, в котором находились 30 человек, съехал в кювет.
В результате ДТП погиб водитель легковушки. Также сообщается об одном пострадавшем пассажире автобуса. Подробности произошедшего выясняют специалисты.
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