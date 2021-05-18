В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками

В Хабаровском крае произошло серьезное ДТП. По данным прессы, перевернулся автобус с пассажирами.
Известно, что внутри находились работники-вахтовики. В результате случившегося пострадали несколько человек, пишет РИА Новости. Им была оказана медицинская помощь, передает Москва 24.
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