В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками

В Хабаровском крае произошло серьезное ДТП. По данным прессы, перевернулся автобус с пассажирами.

Известно, что внутри находились работники-вахтовики. В результате случившегося пострадали несколько человек, пишет РИА Новости. Им была оказана медицинская помощь, передает Москва 24.