Без грима и фильтров: Серебренников показал настоящее лицо перенесшей тяжелую операцию Пугачевой

Неожиданный снимок, просочившийся в Сеть из закрытого круга беглой эстрадной элиты, обнажил неприглядную правду о реальном состоянии угасшей звезды.



Режиссер Кирилл Серебренников, покинувший Россию и активно гастролирующий по европейским площадкам, накануне наведался в Латвию. В Юрмале деятель искусств решил не упускать возможности встретиться со старыми знакомыми и нанес приватный визит 77-летней Алле Пугачевой. Итогом этих посиделок стало совместное селфи, которое постановщик без тени сомнения опубликовал на своей странице в социальных сетях, вызвав эффект разорвавшейся бомбы в среде интернет-пользователей.

Кадр мгновенно разлетелся по телеграм-каналам и пабликам светской хроники. Дело в том, что Серебренников показал Примадонну в максимально естественном, домашнем и абсолютно непарадном виде — без привычного плотного слоя сценического грима, накладных ресниц, тяжелых фильтров и профессионального ретуширования.

На фотографии некогда всесильная королева отечественной эстрады предстала в простой черной кофте с растрепанными рыжими кудрями. На лице артистки отчетливо видны следы глубоких возрастных изменений и последствия многочисленных хирургических вмешательств, которые больше невозможно замаскировать косметикой. Без профессионального макияжа и специального студийного света Пугачева выглядит уставшей и сильно осунувшейся пожилой женщиной, в которой с трудом угадывается блистательная звезда союзного масштаба.

Как стало известно из осведомленных источников, нынешний латвийский вояж певицы носит сугубо медицинский характер. Артистка перебралась на балтийское побережье не столько ради отдыха в прохладном климате, сколько для прохождения сложного и длительного курса реабилитации. По данным СМИ, незадолго до приезда в Юрмалу исполнительница перенесла сложнейшую хирургическую операцию по замене тазобедренного сустава.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом мучают звезду уже много лет. Ранее очевидцы не раз снимали на видео, как Алла Борисовна передвигается с явным трудом, опираясь на руку молодого супруга-иноагента или трость. В силу преклонного возраста и букета хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы подобное оперативное вмешательство несло колоссальные риски для организма. Врачи в Юрмале разработали для певицы щадящий протокол восстановления, включающий неспешные прогулки вдоль Балтийского моря и физиопроцедуры.

Публикация честного снимка вызвала шквал противоречивых эмоций у интернет-аудитории. Одни пользователи похвалили исполнительницу за смелость появиться в объективе без прикрас, отметив, что для своего возраста и перенесенных недугов она держится вполне бодро. Другие же упрекнули Серебренникова в бестактности: критики сочли, что режиссеру не следовало выставлять на всеобщее обозрение изможденную певицу, привыкшую десятилетиями тщательно оберегать свой безупречный визуальный образ.