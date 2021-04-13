В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы

В Рязани во время водителю автобуса стало плохо во время движения. Многотонный транспорт успел столкнуться с несколькими автомобилями. Неизвестно, чем бы все закончилось для пассажиров, если бы ни один пассажир. Он смог перехватить руль и остановить автобус за мгновение до того, как тот рухнул с моста, передает Пятый канал. Теперь героя разыскивают.
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