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Авто

В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы

прочитано 308 раз

В Рязани во время водителю автобуса стало плохо во время движения. Многотонный транспорт успел столкнуться с несколькими автомобилями. Неизвестно, чем бы все закончилось для пассажиров, если бы ни один пассажир. Он смог перехватить руль и остановить автобус за мгновение до того, как тот рухнул с моста, передает Пятый канал. Теперь героя разыскивают.

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Автор: 13 апреля 2021, 10:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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