Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Пятница
12 марта
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Авто

На дороге под Кемеровом перевернулась машина

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Утром 12 марта на Ноябрьской улице в окрестностях Кемерова перевернулась машина, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы поделились видео с последствиями ДТП. На записи видно автомобиль, лежащий на крыше поперек дороги. Пользователи Сети предположили, что причиной произошедшего стало то, что владелец машины слишком рано поменял зимнюю резину на летнюю. Официальных данных об аварии пока не поступало.

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Автор: 12 марта 2021, 08:14 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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