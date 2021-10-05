На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка

На юге российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на ребенка.
По информации прессы, это случилось во дворе жилого дома. Пострадавшего увезли в больницу с переломом. Обстоятельства ДТП выясняются.
На юге российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на ребенка.
По информации прессы, это случилось во дворе жилого дома. Пострадавшего увезли в больницу с переломом. Обстоятельства ДТП выясняются.
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