Suzuki Jimny: Настоящий самурай

Прошел уже год после публичного явления миру его четвертого поколения, но страсти вокруг не продолжают утихать. В этом году марке Suzuki исполняется 100 лет, а ставшему уже легендарным миниджипу по имени Джимни стукнуло пятьдесят.



Он стал первым полноприводным внедорожником в истории компании. Вторая версия экспортировалась в Америку под именем Samurai, а третья дебютировала в 1997 году и выпускалась вплоть до прошлого года.

Не сказать, что сейчас Jimny повсеместно встречается на российских дорогах – скорее наоборот, он как редкий гость вызывает горячий интерес при своем появлении. И, несмотря на то, что прошло достаточно времени с его первой презентации, интерес к малышу по-прежнему большой и чтобы приобрести его в салоне придется подождать некоторое время.

Что же представляется собой его четвертая инкарнация? Вне сомнений, это по-прежнему настоящий внедорожник. У него присутствуют все необходимые атрибуты: рамная конструкция с неразрезными мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Снаружи, да и внутри, в салоне мы видим абсолютно новый дизайн.

Кто его называет мини-геликом, кто кубиком, но всеобщее внимание он привлекает однозначно. Дети считают Джимни в доску своим, водители в плотном трафике тут же поворачивают головы в его сторону. А сотрудница Дни.ру, которая провела тест-драйв Jimny по городу, сказала, что давно не ощущала столько внимания, как сидя за рулем этого маленького крепыша. Еще немного и с его помощью можно будет искать женихов. Масла в огонь подливает и яркая цветовая палитра фирменной окраски.

При своих миниатюрных размерах последний Джимни стал еще короче предыдущего – на целых 10 мм. Его длина вместе с выступающим назад запасным колесом всего три метра и 64 см. Однако, неожиданно на водительском месте стало просторнее: для левой руки и левого колена появилось больше места. Внутри Jimny стал шире. Приборная панель выполнена со вкусом: перед глазами два стильных кубика, в которые заключены круглые циферблаты спидометра и тахометра. На рулевое колесо, кстати, имеющее теперь регулировку по вертикали, выведены кнопки управления медиасистемой и круиз-контроль. Управление боковыми стеклами и климат-контролем находится в центре приборной панели. Управление полноприводной трансмиссией перевели с кнопок на рычаг. Сами кресла совсем без наворотов: с механическими регулировками, без поясничной поддержки и без подлокотников. Зато обогрев сидений есть даже в базовой комплектации.

Задние сиденья выглядят декоративными, но на практике места там оказывается больше, чем кажется на первый взгляд. Багажник? Да его просто нет. Заявленный объем – 85 литров в четырехместной конфигурации. То есть он Jimny стал меньше на 28 литров по сравнению с предыдущей моделью. Тут поместится разве что детский рюкзачок и портфель. При таких миниатюрных размерах багажного отделения японцы предусмотрели там дополнительный органайзер под инструменты.

Но зато если забыть о задних сиденьях и сложить их – объем багажника достигает 377 литров. Если использовать авто как двухместный, то этого будет уже вполне достаточно. Как вариант, еще можно складывать половинку заднего сиденья и использовать это место для багажа рядом с третьим пассажиром.

Двигатель на Jimny устанавливается только один – это 102‑х сильный полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор в сочетании с четырехступенчатым автоматом Aisin или пятиступенчатой механикой. Эти агрегаты в совокупности довольно неплохо разгоняют Jimny, позволяя ему не отставать от общего потока и даже опережать его. Но на трассе малыш чувствует себя не слишком уверенно. Здесь его потряхивает от мелких неровностей, качает боковым ветром и сносит в область низкого давления позади проезжающих навстречу фур. Постоянно приходится подруливать и отлавливать автомобиль. При обгонах салон наполняется гулом мотора, особенно когда нужно придавить акселератор до пола. Даже на крейсерской скорости 110 км/ч обороты двигателя не опускаются ниже трех тысяч. Об аэродинамической обтекаемости тут можно забыть: встречный поток воздуха буквально разбивается о почти вертикально расположенное лобовое стекло…

При поездках на дальние дистанции нужно помнить, что бензобак у Джимни маловат – всего 40 литров и при среднем расходе в 8,5 литров его не хватит на 500 км.

Но все же бездорожье – это его стихия. Большой клиренс в 210 мм, короткая база, большие угла свеса позволяют Jimny вскарабкиваться на почти вертикальные препятствия и легко преодолевать глубокую колею. Его возможности ограничивает только вероятность опрокидывания – все-таки у него центр тяжести расположен высоко.

Jimny без особого напряжения преодолевает крутые подъемы и спуски, уверенно движется по глубокой колее, протискивается в узкие проходы между деревьями. Чтобы умудриться застрять на нем, нужно очень постараться.

Этот малыш несомненно обладает особой харизмой и превосходными качествами на бездорожье, но он вряд ли подойдет в качестве основного автомобиля для семьи более двух человек. Зато на Jimny можно смело отправляться в лес, на охоту или рыбалку и пробираться в самые недоступные природные уголки. И он, как настоящий самурай, будет преодолевать любые преграды на своем пути.