В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто

Все выделенные полосы в столице скоро переведут на круглосуточный режим работы. Новые правила будут распространяться и на выходные. Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов. Эксперты считают, что нововведение решит две проблемы: помех проезду общественного транспорта в выходные и путаницы со случайными штрафами.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь