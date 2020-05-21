На юго-западе Москвы в аварии пострадали два человека

В четверг, 21 мая, на юго-западе Москвы столкнулись автомобили Kia и Mini Cooper. ДТП случилось на улице Гарибальди.
Два человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи, сообщает "Москва 24".
В четверг, 21 мая, на юго-западе Москвы столкнулись автомобили Kia и Mini Cooper. ДТП случилось на улице Гарибальди.
Два человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи, сообщает "Москва 24".
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