На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

Вечером 20 марта на улице Кухмистерова в Москве случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля, выезжая с дворовой территории, сбил пешехода.
От полученных травм мужчина скончался, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. Другие подробности выясняются.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Хочу найти мужика
Как не заболеть?