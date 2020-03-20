Водитель сгорел заживо: в Петербурге произошла страшная авария

20 марта во Всеволжском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария. На 47-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль BMW врезался в грузовик Renault Kerax.
От сильного удара легковушка загорелась. Водитель BMW погиб на месте, сообщает Spbdnevnik.ru. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
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