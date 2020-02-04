В Великобритании запретят обычные автомобили

Министерство транспорта Великобритании сообщило о планах полностью отказаться от автомобилей, работающих на традиционном, дизельном или бензиновом топливе. Ввести запрет на продажу таких машин хотят на пять лет раньше, чем планировалось – к 2035 году, сообщает телеканал "360".
По улицам Соединенного Королевства нельзя будет передвигаться даже на гибридном транспорте. Единственным доступным типом машин станут электромобили. Данные меры призваны улучшить экологическую обстановку в стране. К таким же решениям пришли и другие европейские государства – Дания, Нидерланды, Ирландия и Швеция.
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