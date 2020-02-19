В Калмыкии из-за смертельной аварии возбудили уголовное дело

В Калмыкии по факту столкновения двух автомобилей на трассе возбудили уголовное дело. Авария унесла жизни шести человек.
По данным RT, водитель автомобиля Datsun выехал со второстепенной дороги на главную и протаранил Lada Granta. Обстоятельства инцидента выясняются, по факту ДТП проводится проверка.
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