В Домодедово произошла смертельная авария с участием бензовоза и скорой

В Домодедово произошла серьезная авария. Уточняется, что грузовик врезался в бензовоз, а тот зацепил еще несколько машин, включая скорую.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", водитель бензовоза скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Домодедово произошла серьезная авария. Уточняется, что грузовик врезался в бензовоз, а тот зацепил еще несколько машин, включая скорую.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", водитель бензовоза скончался. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Батька выбрал неверную тактику
Порадуй себя перед Новым годом
Юморист в ссоре с наследницей
Киноактер молится Господу богу
Популярные темы форума
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Какая должна быть женская грудь?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но