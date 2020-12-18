На трассе Екатеринбург – Серов в аварии погиб человек

На трассе Екатеринбург – Серов произошла авария. Уточняется, что в результате случившегося погибла гражданка.
Кроме того, пострадали еще несколько человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
На трассе Екатеринбург – Серов произошла авария. Уточняется, что в результате случившегося погибла гражданка.
Кроме того, пострадали еще несколько человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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